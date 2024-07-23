Liverpool'un istediği Japon yıldız, Manchester United'ın cazip teklifini reddederek Real Sociedad ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Arne Slot yönetiminde yeniden bir yapılanma yoluna giren Liverpool, Takefusa Kubo'yu transfer etmek için görüşmelerde bulunurken, Japon yıldız, Manchester United'dan gelen cazip bir teklifi reddederek Real Sociedad ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Manchester United, Japon yıldızı Antony'nin yerine düşünerek büyük bir teklif yapmıştı. Ancak Express'in haberine göre, United'ın sunduğu yedi kat maaş artışı Kubo'yu cezbetmedi ve 23 yaşındaki oyuncu, Sociedad ile 2029 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı. Japonya'dan Sponichi'nin haberine göre, Liverpool ise Kubo'yu 55 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

Kubo, 2019 yılında GOAL'e verdiği röportajda Liverpool'a olan saygısını, "Şu anda futbol açısından ilginç bulduğum takım Liverpool. Onları izlerken, 'Ne muhteşem bir takım' diye düşünüyorum" ifadeleriyle dile getirmişti.

Kubo'nun performansı

Kubo, o zamandan bu yana büyük bir gelişim gösterdi. Geçtiğimiz sezon Sociedad formasıyla 41 maçta 12 gol katkısı sağladı ve takımının Avrupa Ligi'ne katılmasına yardımcı oldu. Real Madrid'deki döneminde Mallorca'ya kiralık olarak gönderilen Kubo, burada gösterdiği performansla Zinedine Zidane'ın da dikkatini çekmişti.

Kubo'nun uzun vadede Mohamed Salah'ın yerine geçmesi planlanıyor. Salah, Van Dijk ve Alexander-Arnold ile birlikte kontratının son yılına girdi, ancak Mirror Football'un aktardığı bilgiye göre Liverpool, Salah'ı bu yaz satmayı düşünmüyor.

Liverpool Sportif Direktörü Richard Hughes, "Sözleşme durumları hakkında konuşmam doğru olmaz. Bu, kulüp ve oyuncular arasındaki özel konulardır. Arne Slot ile birlikte, oyuncularımızın önümüzdeki sezon için tam bağlılık göstermesinden başka bir endişemiz yok ve bundan eminiz" dedi.