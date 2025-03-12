Liverpool'un görevlileri PSG'nin eski yıldızını maçın ortasında stadyumdan attı!

PSG'nin Liverpool deplasmanından turla döndüğü Şampiyonlar Ligi gecesi, eski bir Süper Lig yıldızı için unutulmaz bir olaya sahne oldu.

Salı gecesi Anfield'da oynanan Liverpool-Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi mücadelesi, sadece saha içindeki rekabetle değil, tribünlerde yaşanan ilginç bir olayla da gündeme geldi. Bir dönem Süper Lig'de Antalyaspor forması da giyen eski PSG forveti Jeremy Menez, ev sahibi taraftarların görevlilere uyarıda bulunmasının ardından stadın dışına çıkarıldı.

Liverpool, Paris'teki ilk maçı 1-0'lık avantajla kazanmıştı ancak rövanşta Ousmane Dembele'nin golüyle PSG eşitliği sağladı. Uzatmalara giden maçın sonunda PSG, penaltılarla tur atlayan taraf oldu. Ancak tribünlerde yaşanan bir olay, maçın önüne geçti.

Jeremy Menez, tribünden çıkarıldı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Jeremy Menez, karşılaşmayı tribünden takip ederken Liverpool görevlileri tarafından kimliği sorgulandı. Canal+'nın haberine göre, görevliler Menez'in Fransız olup olmadığını sordu ve ardından stadyumu terk etmesini istedi.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Samir Nasri, canlı yayında olayı doğruladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Stadyumdan atılanlar için de konuşmalıyız. Jeremy Menez maçtaydı ve ona Fransız olup olmadığını sordular. Cevabından sonra da stadyumu terk etmesini söylediler. Hem de 70. dakikada!"

Bu olay, Menez'in büyük ihtimalle PSG'nin çeyrek finale yükseldiği maçın son anlarını kaçırmasına neden oldu.

Liverpool teknik direktörü: "En iyi maçlardan biri"

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada maçın, "Hayatımda oynadığım en iyi futbol maçıydı." dedi ve ekledi:

"İnanılmaz bir performanstı, özellikle de geçen haftayla kıyaslarsanız. Belki de şansımız yaver gitmedi çünkü farklar çok azdı. Gol atmak dışında mükemmel bir oyun oynadık. Geçen hafta Paris'in mükemmel oynayıp gol atamamasına benziyordu. Uzatmalarda ise belki biraz daha iyiydiler."

Liverpool’un üçleme hedefi tehlikede

Bu yenilgi, Liverpool'un bu sezon üç kupa kazanma hedefini zora soktu. Ancak Kırmızılar, bu hafta sonu oynanacak Lig Kupası finalinde Newcastle United karşısında kazanarak sezonda en azından yerel dubleyi hedefliyor.