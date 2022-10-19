Kırmızıların altyapısında yetişen oyuncu, henüz erken olmasına rağmen futbolu bırakmak zorunda kaldı.

İngiliz sağ bek, son olarak Danimarka'da forma giyiyordu

Liverpool'da 2011'de altyapıdan A takıma yükselmişti

Sakatlıklar nedeniyle kramponlarını asmak zorunda kaldı

NE OLDU? Liverpool'un eski beki Jon Flanagan, 29 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladı. Kısa süre önce diz ameliyatı geçiren oyuncu, toparlanmaya çalıştığını ancak futbolu bırakma vaktinin geldiğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Flanagan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "14 aydır diz ameliyatından sonra bu problemden kurtulmak için her şeyi denedim. Ancak artık gelecekteki sağlığım önceliğim olmalı. Çocukken hayalim büyüyüp geçimimi futboldan kazanmaktı. Bugün hayalimi gerçekleştirdiğim için gurur duyuyorum. Sadece kulübüm Liverpool'da kaptanlık yapmakla kalmadım, milli takımda da oynadım. Bu anılar bir ömür boyu sürecek."

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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FLANAGAN'IN KARİYERİ NASILDI? 2011'de A takıma yükselen ve 2018 yılına kadar Anfield'da bulunan Flanagan bu süreçte Burnley ve Bolton'da kiralık oynamıştı. 2018'de Rangers'a imza atan İngiliz bek daha sonra Belçika ekibi Charleroi'de top koşturdu. Son olarak Danimarka ekiplerinden Koge'ye imza atan Flanagan geçen sezon yalnızca 4 maçta görev yapabilmişti.

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