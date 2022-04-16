Aston Villa patronu Steven Gerrard, Netflix'in popüler dizisi 'Top Boy'un boş zamanlarında izlenmesi gereken bir şov olduğunu açıkladı.

Liverpool kaptanı ayrıca genel olarak suç türüne bayıldığını ve bu konuyla ilgili kitaplar okuduğunu ve belgeseller izlediğini belirtti.

Gerrard, Sky Sports programı The Overlap'ta Manchester United’ın eski defans oyuncusu Gary Neville ile yaptığı röportajda izleme alışkanlıklarını özetledi.

Steven Gerrard Top Boy hakkında ne dedi?

En sevdiği filmin adı sorulduğunda Gerrard, televizyon dizilerini tercih ettiğini belirtti.

Gerrard, "Ben bir film adamı değilim, daha çok bir dizi insanıyım. Şu anda Top Boy’u izlemekten büyük bir keyif alıyorum.

“Muhtemelen, bu senin tarzın değil Gary. Konusu şöyle ki Londra'da bir şeyler oluyor, bir sürü suç var ve çocuklar sokaklarda işe yaramaz bir hale geliyor" dedi.

Villa patronu devam etti: "Aslında suç programlarından çok etkileniyorum. Birkaç suç kitabı okudum, birkaç suç belgeseli izledim.

“Bu tarzımın tam olarak neyden kaynaklandığını bilmiyorum, ama son zamanlarda ilgilenmeye başladım ve bundan tam anlamıyla büyülendim.”

Steven Gerrard'ın en sevdiği TV programı nedir?

İlginç bir şekilde, Gerrard'ın en sevdiği TV programı bir komedi: Ricky Gervais'in The Office programı.

Rangers’ın eski patronu, "[The Office]'i seviyorum. Şu anda hala izliyorum.

"Kötü bir ruh halindeyken ya da bazı kötü sonuçlardan kurtulmam gerektiğinde dönüp izliyorum, hemen The Office’i açıyorum.

“Brent, onu seviyorum. Büyük hayranıyım!” dedi.

Top Boy, Netflix'te izlenebilen bir İngiliz suç drama dizisi olarak dikkat çekiyor.

İlk olarak Channel 4 tarafından yayımlanan Top Boy, ilk kez 2011'de gösterime girdi ve 2013’e kadar sürdü.

Ardından, Netflix ile işbirliği içinde haklarını alan Kanadalı rapçi Drake tarafından yeniden çekildi.

Ronan Bennett tarafından yaratılan program, Londra'nın Hackney ilçesinde geçerken Ashley Walters ve Kane Robinson başrolde oynuyor.

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