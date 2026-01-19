Liverpool'un Arne Slot yerine göreve getireceği isim şimdiden hazır

Liverpool’da teknik direktör Arne Slot, son 12 maçta mağlubiyet almamasına rağmen yoğun eleştirilerin hedefinde kalmaya devam ediyor. Hollandalı teknik adam, Premier League’deki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşarak Liverpool taraftarına büyük bir umut vermişti. Ancak bu sezon beklentilerin altında kalan tablo, kulüp içindeki soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.

Sezona güçlü bir kadro ve önemli yaz yatırımlarıyla giren Liverpool, ligde ilk üç yarışından uzaklaştı. Kırmızılar şu anda dördüncü sırada yer alırken, Manchester United, Chelsea ve Brentford gibi takımların baskısını yakından hissediyor. Bu düşüş, Slot yönetimindeki projenin sürdürülebilirliği konusunda tartışmaları beraberinde getirdi.

Xabi Alonso faktörü dengeleri değiştiriyor

Son gelişmelerde en dikkat çekici unsur ise Xabi Alonso’nun durumu oldu. İspanyol teknik adamın Real Madrid ile yollarını ayırmasının ardından boşa çıkması, Liverpool cephesindeki baskıyı daha da artırdı. The Athletic yazarı James Pearce’e göre, Alonso’nun hazır olması daha önce ertelenen teknik direktör tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Alonso, futbolculuk kariyerinde Liverpool formasıyla 200’ün üzerinde maça çıktı ve kulüple güçlü bir bağ kurdu. Daha önce Bayer Leverkusen’de kalmayı tercih eden genç teknik adam, Almanya’da tarihi bir Bundesliga şampiyonluğu yaşayarak adını Avrupa’nın en gözde antrenörleri arasına yazdırmıştı.

FSG şimdilik Slot’un arkasında

Habere göre Liverpool’un sahibi Fenway Sports Group, şu aşamada Arne Slot’a olan desteğini sürdürüyor. Ancak Alonso’nun serbest kalması, Hollandalı teknik adamın hata payını ciddi şekilde azaltmış durumda. Kulüp yönetimi için en zor soru ise Slot’un geçen sezonki başarısının kalıcı mı yoksa geçici bir zirve mi olduğunun netleşmemesi.

Slot, son 12 maçta altı galibiyet ve altı beraberlik elde etti. Bu seri kağıt üzerinde güçlü görünse de, oyun kalitesi ve zirve yarışından kopulması eleştirilerin dinmesini engelledi. FourFourTwo’nun değerlendirmesine göre Alonso, uzun süredir Jürgen Klopp’un ideal halefi olarak görülüyor ve bu senaryonun er ya da geç hayata geçmesi sürpriz olmayabilir.

Alonso’nun kulislerde beklediği bu süreçte, Arne Slot’un hem sonuçlarla hem de ikna edici bir oyunla yönetimin güvenini tazelemesi gerekiyor. Aksi halde Liverpool’da teknik direktör değişimi ihtimali her geçen gün daha yüksek sesle konuşulabilir.