Liverpool transferin son gününde 60 milyon euroluk bir stoper takviyesi yapıyor

Liverpool, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir transferi sonuçlandırmaya hazırlanıyor. İngiliz basınına göre Premier League şampiyonu ekip, Ligue 1 temsilcisi Rennes’te forma giyen genç stoper Jeremy Jacquet’nin transferinde sona yaklaştı.

20 yaşındaki savunmacı, Liverpool’un daha önce Marc Guehi transferini sonuçlandıramamasının ardından kulübün bir numaralı stoper hedefi haline geldi. Guehi’nin birkaç hafta önce Manchester City’ye 20 milyon euro bedelle transfer olması, Kırmızılar’ı alternatif isimlere yöneltmişti.

Jeremy Jacquet, Chelsea ile de ciddi şekilde anılırken, Liverpool’un Rennes ile 60 milyon euroyu bulan bir paket üzerinde anlaşmaya vardığı bildirildi. Anlaşmaya göre bu bedelin 55 milyon euroluk kısmı peşin ödenecek, kalan 5 milyon euro ise bonuslar şeklinde gerçekleşecek.

Rennes yönetiminin, Jacquet’yi ara transfer döneminde kaybetmek istemediği ve bu nedenle oyuncunun Liverpool’a yaz transfer döneminde katılması konusunda uzlaşıldığı ifade ediliyor. Buna rağmen gazeteci Ben Jacobs, Jacquet’nin transferi resmileştirmek üzere sağlık kontrolleri için Merseyside’a geldiğini öne sürdü.

Chelsea de istiyordu

Haberde, Jacquet’nin Liverpool’a transfer olmaya sıcak baktığı ve Chelsea seçeneğinden vazgeçtiği belirtildi. Genç stoperin, Stamford Bridge’de forma şansı ve stoper rotasyonundaki yoğun rekabet nedeniyle fikrini değiştirdiği aktarıldı.

Liverpool’un mevcut kadro yapısında stoper rotasyonunun sınırlı olması da bu transferi öncelikli hale getirdi. Virgil van Dijk, sözleşmesi yaz aylarında sona erecek olan Ibrahima Konate ve sakatlıklara yatkın Joe Gomez, teknik direktör Arne Slot’un elindeki tek merkez savunma opsiyonları konumunda bulunuyor. Genç oyuncu Giovanni Leoni ise uzun süreli ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak.

Jeremy Jacquet, Ocak 2024’te Rennes A takımına yükselmesinden bu yana toplam 31 maçta forma giydi. Bu sezon Ligue 1’de 18 karşılaşmada görev alan genç savunmacı, kısa sürede Avrupa’nın dikkat çeken stoper adaylarından biri haline geldi.