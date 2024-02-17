Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp: Mbappe’yi transfer etmek en iyi takımlar için bile kolay değil

Kylian Mbappe’nin yeni adresine ilişkin spekülasyonlar sürerken, konuya sezon sonunda görevinden ayrılacak olan Jürgen Klopp da dahil oldu.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, PSG’den ayrılma kararı aldığı öne sürülen İngiliz ekibine transfer olasılığını değerlendirdi.

Adı sıklıkla Real Madrid ile anılan efsane futbolcunun Liverpool’dan da ilgi gördüğü bilinirken, Alman teknik direktör daha önce de yaptığı gibi Mbappe transferinin ne denli zor bir operasyon olduğunun altını çizdi.

Klopp ne söyledi?

Yaz transfer döneminde futbol tarihinin en popüler serbest oyuncusu olmaya hazırlanan Mbappe’nin tüm kulüpler için zor bir transfer olduğunu belirten Klopp, “Açıkçası bu transfer iddialarının bir parçası değilim ama tüm üst düzey kulüplerin Mbappe’nin peşinde olması beni şaşırtır. Bildiğim birçok büyük kulüp için çok zor bir transfer. Mbappe’nin maaşını ve talep edeceği imza parasını karşılamak çok zor olacak” dedi.

Liverpool’un Mbappe’ye olan ilgisini daha önce de değerlendiren Klopp Ağustos Ayında Sky Almanya’ya verdiği demeçte, “Onun gerçekten iyi bir oyuncu olduğunu düşündüğümü söyleyebilirim ama mali koşullar bize hiç uygun değil. Şu anda bu hayali kuranların hayallerini mahvetmek istemem ama bildiğim kadarıyla ortada bir şey yok. Kulüpten başka biri bir şeyler hazırlıyor ve beni şaşırtmak istiyor olabilir ancak burada bulunduğum sekiz yıl boyunca böyle bir şey olmadı ve gerçekleşirse bu bir ilk olacak” demişti.