Liverpool'un deneyimli teknik direktörü, Wolverhampton maçının ardından 232 Premier Lig maçı olan Nedum Onuoha'yı tanımadı.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp takımının Wolverhampton ile 2-2 berabere kaldığı FA Cup karşılaşmasının ardından Manchester City'nin eski savunma oyuncusu Nedum Onuoha'yı tanımadı. ESPN için yorumculuk yapan Onuoha'nın kendisine yönelttiği soruya, "Hiç futbol oynadın mı bilmiyorum ama futbolda zaman zaman böyle günler yaşanabilir" şeklinde cevaplayan Klopp'un bu sözleri şaşkınlık yarattı.

Sadece futbol oynamakla kalmayan ve futbolculuk kariyeri Klopp'un kariyerinin önünde olan Onuoha, 232'si Premier Lig'de olmak üzere 426 karşılaşmada forma giymişti.

Kariyeri Klopp'un önünde

Tüm kariyeri Almanya'da geçmesine rağmen hiçbir zaman Bundesliga'da forma giymeyen Klopp'un 347 maçlık kariyerinin önünde yer alan Onuoha, Alman futbol adamının bu sorusuna gülerek yanıt verdi.

Maç sonrasında Klopp'un moralinin bozuk olmasına dikkat çeken Onuoha, "Klopp'un modu iyi olsaydı muhtemelen ona kariyerime ilişkin bir şeyler söylerdim ama hiç havasında değildi. İlk kez dünya futbolunda bu denli önemli bir isimle röportaj yaptım ve geri çekilmezsem bunun bir tartışmaya dönüşebileceğini hissettim" dedi.