Anfield Road'da Şampiyonlar Ligi müziği duyulmadı. Çünkü bu esnada stadyumda büyük bir ıslık ve yuhalama vardı.

NE OLDU? Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan maçın başlama vuruşundan dakikalar önce Anfield'ın dört bir yanından yuhalamalar duyuldu. Taraftarlar, Jürgen Klopp'u stadyumun dışında inanılmaz derecede sıcak bir şekilde karşılarken, başlama vuruşundan önce UEFA'ya protestoda bulundu.

PROTESTOLARIN NEDENİ NE? Liverpool taraftar grubu Spion Kop 1906, stadyum içinde UEFA'ya karşı 'UEFA Yalancıları' yazan bir pankart açtı. Bu pankart, geçen sezon Paris'te oynanan final maçında Liverpool taraftarlarının mağdur edilmesine yönelik bir protestoydu. Bilindiği gibi UEFA, Stade de France'ta meydana gelen olaylar için yakın zamanda özür dilemişti. Pankartla birlikte yuhalama ve UEFA karşıtı tezahüratlar da yapıldı.

Hem Liverpool hem de Real Madrid taraftarları, 28 Mayıs'ta finali izlemek için stadyuma girmeye çalışırken Fransız polisi tarafından tehlikeli bir şekilde hapsedildi. Taraftarlar yerel halk tarafından saldırıya uğradı ve biber gazına maruz kaldı. Özellikle Liverpool taraftarları, gece yaşanan sorunlardan yanlış bir şekilde sorumlu tutuldu.

DAHA BÜYÜK RESİM: Geçen hafta yayınlanan bağımsız bir incelemede Dr Brandao Rodrigues, 28 Mayıs'ta kimsenin hayatını kaybetmemesini "olağanüstü" olarak nitelendirdi. UEFA ve Fransız yetkililerin başlangıçta suçu Liverpool taraftarlarına yüklemeye çalışmasına rağmen İngilizlerin herhangi bir suça karışmadığı ortaya çıktı.

UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis o günden bu yana Liverpool ve taraftarlarından organizasyon adına özür diledi. Liverpool ise rapora öfkeli bir şekilde yanıt verdi ve UEFA'yı kimin hatalı olduğu konusunda yalan söylemekle suçladı.

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