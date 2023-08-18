Liverpool, Japon oyuncuyu 19 milyon sterlin (24 milyon $) karşılığında renklerine bağladı.

NE OLDU? Premier Lig devi, çalışma izninin verilmesinin ardından 30 yaşındaki çok yönlü oyuncunun Anfield'da uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Endo; Alexis Mac Allister ve Dominik Szoboszlai'nin ardından bu yaz kulübün üçüncü imzası oldu.

NE SÖYLENDİ? Orta sahada veya savunmada oynayabilen Endo, Liverpool'un resmî internet sitesine şunları söyledi: "Şu anda çok mutluyum ve Liverpool gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok heyecanlıyım. Harika bir duygu. Bu, benim hayalimdi. Premier Lig'de ve dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamak her zaman hayalimdi. Hayalim gerçekleşti."

Japon futbolcu, sözlerine şunları ekledi: "İlk kez Anfield'da oynayacağım. Liverpool taraftarlarının önünde Anfield'da oynamak için sabırsızlanıyorum. 6 numara olarak oynuyorum ve takıma defansif olarak yardımcı olabilirim. Merkezde iyi bir organizasyona sahip olacağım. Bence bu, benim işim. Bu kulübe katıldığım için çok heyecanlıyım."

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BÜYÜK RESİM: Endo, son dört sezonu Almanya'da Stuttgart formasıyla geçirdi ve 130'dan fazla maça çıkarken 15 gol kaydetti. Japon yıldız, Bundesliga'ya gitmeden önce ülkesinde Shonan Bellmare ve Urawa Red Diamonds takımlarında forma giydi. Endo, Belçika'nın Sint-Truidense takımında da mücadele etti.

İKİ FOTOĞRAF:

SIRADA NE VAR? Ayrıca Endo'nun Liverpool'da daha önce Fabinho, Jose Enrique ve Steve Finnan gibi isimler tarafından giyilen 3 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Kırmızılar, cumartesi günü Premier Lig'de Bournemouth'a ev sahipliği yapacak.