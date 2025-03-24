Liverpool sözleşmesi bitecek Van Dijk'ın alternatifini 60 milyon euroya buldu!

Liverpool, Virgil van Dijk'ın geleceğinden bağımsız olarak Inter'in stoperi Alessandro Bastoni için 60 milyon sterlinlik bir teklif hazırlıyor.

Liverpool, savunma hattını güçlendirmek için gözünü Inter forması giyen Alessandro Bastoni'ye çevirdi. İngiliz basınına göre, Premier Lig ekibi, 25 yaşındaki İtalyan savunmacıyı kadrosuna katmak için 60 milyon sterlini gözden çıkardı. Bastoni'nin, Virgil van Dijk’ın uzun vadeli halefi olarak düşünüldüğü belirtiliyor.

Mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Van Dijk’ın geleceği belirsizliğini korurken, Liverpool’un bu transferi onun takımda kalıp kalmamasından bağımsız olarak gerçekleştirmesi bekleniyor. Football Insider’a göre, teknik heyet savunma hattına taze bir kan getirmekte kararlı ve Bastoni bu planların merkezinde yer alıyor.

Inter satmak istemiyor

Serie A devi Inter, Bastoni’yi uzun vadeli projelerinin temel taşı olarak görüyor ve düşük bir bedelle oyuncuyu göndermeye sıcak bakmıyor. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan stoper için Inter, sadece değerinde teklifler alındığında görüşmelere açık olacak.

Haberde yer alan bilgilere göre Liverpool, ilk 11’ine doğrudan katkı yapacak oyuncular arıyor ve Bastoni’nin bu profile tamamen uyduğu düşünülüyor. Ayrıca 60 milyon sterlinlik bir teklifin Inter’i ikna edebileceği ifade ediliyor, ancak bonservis miktarının biraz daha yukarı çekilmesi de olası.

Eğer Bastoni transferi gerçekleşmezse, Liverpool'un Premier Lig’den başka bir stoperi kadrosuna katabileceği belirtiliyor. Fabrizio Romano’ya göre Liverpool, Bournemouth forması giyen Dean Huijsen için de temaslarda bulundu ve oyuncunun serbest kalma bedeli hakkında bilgi topluyor.