Liverpool, Hollandalı savunma oyuncusu Sepp van den Berg'in transferi için Brentford ile 30 milyon poundluk bir anlaşmaya vardı.

Premier Lig takımlarından Liverpool, Hollandalı savunma oyuncusu Sepp van den Berg'in Brentford'a transferi için 30 milyon poundluk bir anlaşmaya vardı. Anlaşmanın 25 milyon poundu garanti ücret, 5 milyon poundu ise bonuslar şeklinde olacak.

22 yaşındaki van den Berg, 2019 yılında PEC Zwolle'den 4.4 milyon pound karşılığında Liverpool'a transfer olmuş, ancak Anfield'da geçirdiği süre zarfında sadece dört kez forma şansı bulmuştu.

Van den Berg, Liverpool'da büyük umutlar bağlanan bir oyuncuydu ve hatta Virgil van Dijk'in potansiyel varisi olarak görülüyordu. Ancak teknik direktör Arne Slot, savunma oyuncusunu satma kararı aldı.

Alonso Leverkusen'e istiyordu

Van den Berg, yaz transfer döneminde birçok kulübün ilgisini çekti, bunlar arasında Xabi Alonso'nun yönettiği Bayer Leverkusen de bulunuyordu. Ancak, Alman kulübü oyuncunun bonservis bedelini yüksek bulduğu için transfer gerçekleşmedi.

Ayrıca Stuttgart da van den Berg için devredeydi, ancak Bundesliga ekibi de finansal olarak Brentford ile rekabet edemedi. Bu nedenle Brentford, transferi tamamlama konusunda açık bir yol buldu ve oyuncunun kararını bekliyor.

Eğer van den Berg, Brentford'a katılmayı kabul ederse, bu yaz Liverpool'dan Brentford'a transfer olan ikinci oyuncu olacak. Daha önce 21 yaşındaki Fabio Carvalho da aynı yolu izlemişti.