Geçen sezonun devre arasında Ozan Kabak’ı satın alma opsiyonuyla kiralayan Liverpool, Schalke’nin teklifine rağmen transferden vazgeçmiş.

2020 - 21 sezonunda Bundesliga’ya veda eden Schalke, oyuncu satışları yaparak ve maaş bütçesini azaltarak mali tablosunda bir denge yaratmayı hedefliyor.

Bu amaç doğrultusunda Schalke, Liverpool’a Ozan Kabak transferinde bir indirim yapmayı teklif etti. Almak ekibi, genç oyuncuyu 8.5 milyon pound karşılığında Liverpool’a önerdi.

Ancak İngiliz devi, bu teklifi geri çevirdi.

Neler yaşandı?

Sakatlıklardan ötürü defansın merkezinde sıkıntılar yaşayan Liverpool, devre arası transfer döneminin son gününde Ozan Kabak’ı kiralamıştı.

Bu transfer için Schalke’ye bonuslarla birlikte 1.5 milyon pound ödeyen İngiliz devinin 18 milyon pound’luk bir satın alma opsiyonu da vardı.

Ancak RB Leipzig’den Ibrahima Konate’yi de transfer eden Liverpool; Virgil van Dijk, Joel Matip ve Joe Games gibi isimlerin uzun süreli sakatlıklarından dönmesiyle birlikte milli oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanmama kararı aldı.

Goal’ün de doğruladığı üzere Schalke, en gözde oyuncularından biri olan Ozan Kabak’ı bu transfer döneminde satmak istiyor. Öyle ki Alman ekibi, Liverpool’a önerdiği teklifte oyuncunun satın alma opsiyonunda yarı yarıya bir indirim yapmayı bile göze aldı.

21 yaşındaki potansiyelli oyuncuyla Premier Lig, Bundesliga ve Serie A kulüplerinin ilgilendiği iddia ediliyor. Bu aşamadan sonra ise Liverpool’un bu transferde bir girişim yapması beklenmiyor.

Ozan Kabak’ın Liverpool karnesi

Devre arasında Liverpool kadrosuna katılan genç yetenek, tüm kulvarlarda 13 karşılaşmada görev yaptı ve özellikle Şampiyonlar Ligi’nde savunmadaki partneri Phillips ile iyi bir uyum yakalamayı başardı. Milli oyuncu, özellikle RB Leipzig karşısında gösterdiği performansla alkışları toplamıştı.

Real Madrid’le oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarının ikisinde de görev yapan Kabak, geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu erken kapatmıştı.

Milli oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal veda mesajıyla da Liverpool taraftarlarına teşekkürlerini iletmişti.