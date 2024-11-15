Liverpool şampiyonluk yarışında 25 milyon euroya transfer edeceği yeni yıldızına güveniyor

Liverpool, Lyon’un genç yeteneği Rayan Cherki’yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor. Ancak oyuncunun hayali Real Madrid’de oynamak.

Liverpool, Lyon forması giyen Fransız genç yetenek Rayan Cherki’yi transfer etmek için harekete geçti. L’Equipe’in haberine göre, Premier Lig temsilcisi, 21 yaşındaki oyuncu için Lyon’a resmi bir teklif sundu. Ancak, Cherki’nin hayalinin bir gün Real Madrid formasını giymek olduğu belirtiliyor.

Lyon ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cherki’nin piyasa değeri 25 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Liverpool, oyuncuyu yaz transfer döneminde 10 milyon euro gibi bir bedelle kadrosuna katma şansını kaçırmıştı. Şimdi ise, genç yetenek için daha yüksek bir bedeli gözden çıkarmaları gerekecek.

Arne Slot'un takımı, hücum hattında derinlik ve kalite arayışında olan bir ekip. Cherki, hem kanatlarda hem de hücumun merkezinde oynayabilme özelliğiyle takıma önemli bir katkı sağlayabilir. Bu esneklik, özellikle yoğun maç temposunda rotasyon ihtiyacını karşılamak adına büyük bir avantaj sunuyor.

Premier Lig'de parlayabilir

Cherki, Premier Lig gibi dünyanın en prestijli liginde oynamayı büyük bir fırsat olarak görebilir. Liverpool, genç oyuncuya hem kişisel gelişimi hem de büyük kupalar kazanma hedefi için ideal bir platform sunabilir. Oyuncunun düzenli forma şansı bulacağı bir ortamda, gelişimini hızlandırarak potansiyelini tam anlamıyla ortaya koyması bekleniyor.

Son olarak, Liverpool’un bu sezon 11 maça iki gol ve üç asist sığdıran Cherki için girişimlerinin önümüzdeki aylarda nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Eğer transfer gerçekleşirse, bu hem kulüp hem de oyuncu için uzun vadeli bir kazanım olabilir.