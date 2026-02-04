Liverpool Salah ve ondan 3 kat daha pahalı olan yıldızın satışından toplam 95 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor

Liverpool, yaz transfer dönemine bir kez daha yoğun bir gündemle girmeye hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kırmızılar, yıldız oyuncuları Mohamed Salah ve Alexis Mac Allister üzerinden yaklaşık 95 milyon euro civarında bir transfer geliri elde edebilir.

Geçtiğimiz sezon 20’nci Premier League şampiyonluğunu kazanan Liverpool, bunun ardından kadrosunda kapsamlı bir değişime gitmiş ve 400 milyon euroyu aşan bir harcama yapmıştı. Ancak bu büyük yatırımın, sahaya beklenen ölçüde yansımadığı ifade ediliyor. Birçok yeni transferin ve kilit oyuncunun bu sezon zorlanması, teknik direktör Arne Slot’un yönetimi ve kulüp içi planlamalarla ilişkilendiriliyor.

Liverpool’da yalnızca Hugo Ekitike ve Florian Wirtz, 2025-26 sezonu transferleri arasında istikrarlı performanslarıyla öne çıkabildi. Bu durum, kulübün yaz aylarında yeniden ciddi yatırımlar yapmasını kaçınılmaz hale getirdi.

Öte yandan Liverpool, Rennes’ten stoper Jeremy Jacquet’yi yaklaşık 60 milyon euro bedelle kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. Bu transferle birlikte kulübün bütçe dengesini sağlamak adına önemli satışlara yönelmesi bekleniyor.

Bu satışların başında Mohamed Salah geliyor. Mısırlı yıldız, son dönemde form düşüklüğü nedeniyle yedek kalmasının ardından kulüple gerginlik yaşamıştı. Her ne kadar Afrika Uluslar Kupası dönüşü teknik heyetle ilişkilerin yumuşadığı belirtilse de, Salah’ın takımdan ayrılma ihtimali güçlü şekilde gündemde.

WinWin kaynaklı haberlere göre Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ittihad, Real Madrid efsanesi Karim Benzema’nın Al Hilal’a transfer olmasının ardından Salah’ı en önemli hedef olarak belirledi. Kulüp yetkililerinin, önümüzdeki haftalarda oyuncunun durumu hakkında temas kurmaya hazırlandığı aktarıldı.

PSG'nin gözü Mac Allister'da

Haberde, Salah’ın yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilebileceği belirtilirken, Al Ittihad’ın kanat hattındaki boşluğu Mısırlı yıldızla doldurmayı planladığı ifade edildi.

Liverpool’u zorlayabilecek bir diğer ayrılık ihtimali ise Alexis Mac Allister. İspanyol basınından Fichajes’e göre UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, Arjantinli orta saha oyuncusu için süreci hızlandırdı ve transferi mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Haberde, 80 milyon euro civarındaki bir teklifin Liverpool’u ikna edebileceği vurgulandı.

Anfield cephesinde ise yaklaşımın “pragmatik” olduğu belirtiliyor. Florian Wirtz, Isak, Ekitike ve Frimpong gibi isimler için yapılan yüksek harcamaların ardından kulübün mali dengeyi sağlamak adına zorunlu satışlara yönelmesi bekleniyor. Mac Allister’ın olası transferinin, Liverpool’un 2023 yazında ödediği bedelin neredeyse iki katına denk geleceği ifade ediliyor.

Yaz transfer döneminde Salah ve Mac Allister’ın geleceği netleşmeden Liverpool’un yeni hamleler konusunda temkinli davranacağı, ancak kadroda köklü değişikliklerin gündemde olduğu vurgulanıyor.