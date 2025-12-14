Liverpool Salah'ın yerine fiyatı 100 milyon euroyu aşan genç yıldızı istiyor

Liverpool’da Mohamed Salah’ın geleceğine dair belirsizlik sürerken, kulübün uzun vadeli “Salah sonrası” planı için iki ayrı hatta çalışmalar yürüttüğü konuşuluyor.

Sky Almanya muhabiri Florian Plettenberg’in aktardığı bilgilere göre Liverpool, RB Leipzig forması giyen Yan Diomande’yi takip eden Premier Lig kulüpleri arasında yer alıyor. Ancak haberde, şu aşamada “somut” ya da “ileri düzey” görüşmelerin olmadığı vurgulanıyor.

Leipzig’in pazarlık gücünü yükselten en önemli detay ise Diomande’nin yaz aylarında Leganes’ten transfer edilmesi ve 2030’a kadar uzanan sözleşmesi. Plettenberg’in paylaşımında, kontratta serbest kalma maddesi bulunmadığı ve kulübün 100 milyon euronun üzerinde bir bonservis hedeflediği belirtiliyor.

Rekor kıran hat-trick ve yükselen fiyat

Diomande’nin adı son günlerde yalnızca transfer söylentileriyle değil, Bundesliga’daki istatistikleriyle de öne çıkıyor.

Leipzig’in Eintracht Frankfurt’u 6-0 yendiği maçta hat-trick yapan 19 yaşındaki oyuncu, Bundesliga’da tek maçta üç gol atan en genç isimlerden biri olarak kayıtlara geçti. Reuters, bu performansın onu Bundesliga tarihinin en genç ikinci hat-trick yapan futbolcusu konumuna getirdiğini yazdı.

Bu form grafiği, Leipzig’in kapıyı çok daha yukarıdan açmasının temel gerekçesi olarak gösteriliyor. İngiliz basınında yer alan Liverpool bağlantılı haberlerde de Leipzig’in 100 milyon euro bandını başlangıç noktası gibi konumlandırdığı ifade ediliyor.

Liverpool’un alternatif hattı: serbest kalma maddeli Semenyo

Liverpool’un kısa vadeli çözüm arayışında öne çıkan diğer isim ise Antoine Semenyo. GiveMeSport’te yer alan ayrı bir haberde, oyuncunun ocak döneminde devreye girebilecek bir serbest kalma maddesine sahip olduğu ve bu maddenin kulüplerin Bournemouth’la uzun pazarlık süreçlerine girmeden transferi bitirmesine imkân tanıyabileceği aktarılıyor.

Semenyo cephesinde konuşulan serbest kalma maddesi toplamı yaklaşık 74,1 milyon euro seviyesine denk geliyor (65 milyon sterlinin 14 Aralık 2025 kuruyla yaklaşık karşılığı; 1 sterlin ≈ 1,139 euro). Oyuncunun bu sezon ligde 14 maçta 6 gol ve 3 asistlik katkı verdiği bilgisi de Semenyo’yu “hemen katkı” senaryosunda daha erişilebilir bir seçenek hâline getiriyor.

İki ayrı profil, iki ayrı zamanlama

Liverpool’un önündeki resim net: Diomande hamlesi, bonservis beklentisi nedeniyle daha çok kulübün proje transferi gibi dururken, Semenyo seçeneği serbest kalma maddesi sayesinde ocak ayında hızla sonuçlanabilecek bir fırsat olarak görülüyor. Diomande tarafında ise Plettenberg, Dünya Kupası sonrasında ayrılığın olası bir senaryo olabileceğini not ediyor.

Bu noktada belirleyici unsur, Liverpool’un Salah’ın geleceği ve kanat rotasyonunun nasıl şekilleneceğine dair alacağı karar olacak. Bir tarafta 100 milyon euronun üzerinde etiketle uzun vadeli halef fikri, diğer tarafta maliyeti görece daha netleşmiş ve Premier Lig’e adapte profiliyle hemen çözüm ihtimali duruyor.