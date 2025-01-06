Liverpool Real Madrid'in yıldızını 50 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak istiyor

Liverpool, Real Madrid’in en önemli oyuncularından biri için 50 milyon euroluk teklif sundu.

Liverpool, İspanyol devi Real Madrid'in kilit oyuncularından biri olan Aurelien Tchouameni için 50 milyon euro değerinde bir teklif yaptı. Madrid Universal’ın kaynaklarına göre, İngiliz ekibi, kadrosunu güçlendirmek için 2024/25 sezonu transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Premier Lig kulübünün, 35 milyon euroluk ilk ödeme ve gelecek sezon 15 milyon euro ek ödeme olmak üzere 50 milyon euroluk değerinde bir teklif sunduğu bildirildi. Görüşmelere yakın kaynaklar aracılığıyla gün ışığına çıkan bu teklif, Liverpool'un yetenekli Fransız orta saha oyuncusunu kadrosuna katma konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

Tchouameni etkileyici top kazanma yeteneği, vizyonu ve fizikselliğiyle ün kazanırken, Real Madrid'e katıldığından beri teknik direktör Carlo Ancelotti için önemli bir figür oldu, ancak takımdaki çeşitli sakatlıklar nedeniyle orta sahadaki rolü biraz sınırlı kaldı.

Buna rağmen, 24 yaşındaki oyuncu Avrupa'da büyük saygı görmeye devam ediyor ve Liverpool da dahil olmak üzere birçok üst düzey kulüp onun durumunu yakından takip ediyor.