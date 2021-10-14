Leeds'in yıldız oyuncusu, dev kulüplerin radarına girmeyi başardı.

Raphinha, 2020 yılında Rennes’den Leeds United’a 17 milyon sterlin karşılığında transfer olmuştu. Brezilyalı yıldız, bundan itibaren Marcelo Bielsa’nın en güvendiği isimlerden biri olmayı başardı ve millî takıma kadar yükseldi.

Raphinha, bu performanslarıyla geçen sezon Leeds’in ligi dokuzuncu sırada tamamlamasına katkıda bulundu ve dev kulüplerin radarına girmeyi başardı.

Yetenekli oyuncunun menajeri Deco, Liverpool’un Brezilyalı isimle ilgilendiğini yazdı.

"Liverpool, Raphinha ile ilgilendi"

Raphinha'nın temsilciliğini bir dönem Barcelona ve Chelsea'de oynayan eski futbolcu Deco üstleniyor.

Deco, Globo Esporte'ye verdiği demeçte, "Raphinha Premier Lig'in önemli bir oyuncularından biri haline geldi, kulüp onun geldiği seviyenin farkında ve her şeyin doğal olarak gerçekleşeceğini biliyor" dedi.

"Raphinha genç, önünde birçok zorluk var, kesinlikle onu takip eden birkaç kulüp var ve Liverpool’da bunlardan biri. Bazı girişimler vardı ancak resmi bir teklif yok.”

"Leeds onu bir sezon daha tutmak istedi."

Raphinha'nın geleceği

Raphinha’nın Leeds ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ancak yıldız oyuncu, yükselişini sürdürürse transfer olması oldukça muhtemel görünüyor.

Deco da Brezilyalı futbolcunun Leeds’te kalıcı olmayacağının farkında ve kısa vadede yüksek bedelli bir teklif gelirse oyuncunun ayırabileceğini ifade ediyor.

“Raphinha Leeds’te mutlu ve kariyerindeki en büyük adımı atacağı gün gelecek. Üç yıllık sözleşmesi var ancak kulüpte ne kadar kalacağını bu belirlemeyecek.”

“Leeds’te bunların farkında, önemli bir satış yapmak isteyecekler ve Raphinha’da kariyerinde ileri gidecek.”

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