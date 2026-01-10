Liverpool, PSG'nin 70 milyon euroluk yıldızını transfer etmenin hesaplarını yapıyor

Haberlere göre Liverpool, Paris Saint-Germain forması giyen Bradley Barcola ile ilgili olarak olası bir transferi değerlendirmek amacıyla ön görüşmelere başladı. Premier Lig şampiyonu olan Liverpool’un, yaz aylarında 450 milyon sterlinin üzerinde bir bütçeyle Arne Slot’un kadrosunu daha da güçlendirmeyi planladığı belirtiliyor.

Rekor bedelle kadroya katılan Alexander Isak’ın uzun süreli sakatlığı, kulübün hücum hattında yeni bir hamle ihtiyacını artırdı. Bu nedenle Barcola, Liverpool’un potansiyel hedefleri arasında öne çıkmış durumda.

Barcola’ya olan ilgi Liverpool ile sınırlı değil. Chelsea, Arsenal ve Manchester City’nin de genç kanat oyuncusunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.

İspanyol yayın organı Fichajes’e göre Liverpool, PSG’deki uzun vadeli geleceği soru işaretleri barındıran Barcola için rekor kırabilecek bir transfer ihtimalini araştırıyor. PSG cephesi oyuncuyu satma niyetinde olmadığını savunsa da, İngiliz kulüplerinin ilgisinin “durdurulamaz” seviyeye ulaşabileceği aktarılıyor.

PSG’de rolü değişti

Fransız milli oyuncunun takım içindeki rolü, geçen ocak ayında Khvicha Kvaratskhelia’nın gelişiyle birlikte kısmen azaldı. Barcola’nın, sezon sonunda takımda daha önemli bir rol arayışıyla seçeneklerini değerlendirmeye açık olduğu belirtiliyor.

2023 yazında Lyon’dan PSG’ye transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Luis Enrique yönetiminde 23 maçta 5 gol ve 4 asist üretti. Geçen sezon ise tüm kulvarlarda 58 maçta 21 gol ve 18 asistle takımın en çok skor katkısı veren ikinci oyuncusu oldu; bu alanda Ballon d’Or kazanan Ousmane Dembele’nin hemen arkasında yer aldı.

Barcola’nın bu ay transferinin zor olduğu ifade edilse de, Liverpool ocak döneminde yeni bir forvet transferi için fırsat kollamayı sürdürüyor. Fabrizio Romano’nun daha önce aktardığı üzere, Isak’ın ciddi sakatlığı sonrası Anfield ekibi bu ihtimali tamamen göz ardı etmiyor.

Isak’ın sakatlığının yanı sıra Liverpool, son iki maçta yaz transfer döneminde kadroya katılan Hugo Ekitike’den de yararlanamadı. Bu süreçte Cody Gakpo ve Florian Wirtz santrfor pozisyonunda görev aldı.

Liverpool’un RB Leipzig forması giyen Yan Diomande’ye ilgisi de hız kazandı. 19 yaşındaki oyuncu, TikTok canlı yayınında geleceği hakkında konuşurken hayalinin Anfield’da oynamak olduğunu ve Liverpool’un çocukluğundan beri desteklediği takım olduğunu açıkladı.