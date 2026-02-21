Liverpool oyun tarzı Messi'ye benzetilen genç yıldız için harekete geçti

Liverpool, yaz transfer döneminde geleceğe yatırım niteliğinde bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kırmızılar, Bayern Munich forması giyen genç hücum oyuncusu Lennart Karl için resmi temas kurdu.

Pazar günü 18 yaşına girecek olan Karl, Avrupa futbolunun en parlak genç yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. Premier Lig’den Arsenal, Chelsea ve Manchester City’nin de oyuncuyu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Bayern sözleşme uzatmak istiyor

Alman kulübünün, artan ilginin farkında olduğu ve oyuncunun sözleşmesini uzatmak için adım attığı ifade edildi. Karl’ın ise şu aşamada Bayern’den ayrılmayı düşünmediği ve teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde gelişimini sürdürmek istediği aktarıldı.

Genç futbolcu, Bayern A takımıyla şu ana kadar 31 resmi maça çıkarken yedi gol ve dört asistlik katkı sağladı. Profesyonel kariyerindeki bu hızlı yükseliş, Avrupa devlerinin dikkatini çekmiş durumda.

Salah belirsizliği etkili olabilir

Liverpool cephesinde ise yaz aylarında hücum hattında değişim ihtimali bulunuyor. Mohamed Salah’ın sözleşmesinin son yılına girmesi ve Suudi Arabistan’dan gelen ilginin sürmesi, kanat bölgesinde alternatif arayışlarını hızlandırdı.

Geçtiğimiz yaz 400 milyon euroyu aşan transfer harcaması yapan Liverpool’un, teknik direktör Arne Slot yönetiminde ikinci sezonda yeniden yapılanma sürecine girebileceği konuşuluyor. Rennes’ten Jeremy Jacquet transferi için anlaşma sağlandığı belirtilirken, hücum hattına da takviye gündemde.

“Messi tarzı” benzetmesi

Karl’ın oyun tarzı sık sık Lionel Messi ile kıyaslanıyor. Sol ayağını etkili kullanması, dar alandaki çevikliği, bire birde adam eksiltme becerisi ve oyun zekâsı, genç oyuncunun Messi’ye benzetilmesinin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Henüz kariyerinin başında olan Karl’ın nihai kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor. Liverpool’un ilgisi somut bir teklife dönüşür mü bilinmez, ancak genç yıldızın adı yaz transfer döneminin en dikkat çekici dosyalarından biri olmaya aday görünüyor.