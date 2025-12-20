Liverpool Ocak ayında Salah'ın yerine transfer edeceği ismi şimdiden belirledi

Premier Lig’in formda hücumcularından Antoine Semenyo, ocak transfer dönemi yaklaşırken geleceğine dair önemli bir karar aşamasına geldi. Bournemouth’ta sergilediği istikrarlı performansla elit kulüplerin radarına giren 25 yaşındaki oyuncunun, tercihini Liverpool’dan yana kullandığı bildiriliyor.

The Guardian’da yer alan habere göre Semenyo’nun birinci tercihi Liverpool, ikinci tercihi ise Manchester City. Bu tablo, Manchester United ve Tottenham için transfer yarışında dezavantaj anlamına geliyor.

Liverpool, kasım ayından beri temas halinde

Fabrizio Romano, Liverpool’un sportif direktörü Richard Hughes ile birlikte Semenyo cephesiyle kasım ayından bu yana temas kurduğunu aktardı. Kırmızıların, oyuncunun şartlarını ve olası bir bonservis çerçevesini netleştirmek için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Liverpool cephesinde Mohamed Salah’ın geleceğine dair belirsizlikler sürerken, Semenyo’nun çok yönlü hücum profili kulüp içinde “doğal çözüm” olarak görülüyor. Sağ ve sol kanatta oynayabilmesi, fizik gücü ve geçiş oyunundaki etkinliği, teknik direktör Arne Slot’un oyun planına uyum sağlama ihtimalini artırıyor.

Manchester United’ın Semenyo’ya takımda önemli bir rol sunabileceği ifade edilse de, Liverpool ve Manchester City’nin sportif istikrarı ile şampiyonluk ihtimali oyuncu cephesinde daha cazip bulunuyor. Transferin kaderini ise Bournemouth’un talep edeceği bonservis ve kulüplerin bunu karşılama isteği belirleyecek.