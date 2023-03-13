Çocukken Liverpool'u tuttuğu iddia edilen Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst hangi takımlı olduğunu açıkladı.

Weghorst, Beşiktaş'tan Manchester United'a imza attı

Anfield'da "Burası Anfield" tabelasına dokunması dedikodulara neden oldu

Weghorst'un çocukken Liverpoollu olduğu iddia edildi

NE OLDU? Wout Weghorst, 2022 Dünya Kupası'nın ardından Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'ın yolunu tuttu. Hollandalı golcünün, Liverpool maçında meşhur "Burası Anfield" tabelasına dokunması bazı dedikoduları da beraberinde getirdi. Weghorst'un çocukken Liverpool'u desteklediği öne sürüldü ancak 30 yaşındaki oyuncu bu iddiaları yalanladı.

NE SÖYLENDİ? Football Focus'a konuşan Weghorst şunları söyledi: "Milli takımdan arkadaşım Virgil'in bu tabelaya hep dokunduğunu biliyordum ve ben de bunu maçtan önce yaparak onu engellemek istedim. Çocukken her zaman Twente'yi destekledim. Ancak bir Manchester United oyuncusu olarak kulübüme bağlılığım sorgulanamaz."

BÜYÜK RESİM: Weghorst'un Virgil van Dijk'ı durdurma çabaları işe yaramadı ve Manchester United, Anfield'da 7-0 mağlup oldu. Hollandalı golcünün hareketi, Manchester United taraftarları tarafından eleştirilmişti.