Jürgen Klopp’un yerine teknik direktör arayan Liverpool, Mohamed Salah’ın yerine de hücum oyuncusu arıyor.

Gelecek sezon hem kadroda hem de teknik heyette büyük bir değişime hazırlandığı bilinen Liverpool’da teknik direktör arayışları sürerken, sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Premier Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren İngiliz ekibinin Mohamed Salah’ın transfer durumunun henüz netlik kazanmaması nedeniyle alternatif arayışlarına başladığı ve taraftarları heyecanlandıracak bir ismi gündemine aldığı ifade edildi.

Football Transfers’te yer alan haberde Liverpool’un Salah’ın Suudi Arabistan’dan gelecek astronomik teklifleri kabul etmesi halinde Liverpool’un Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior için harekete geçeceği öne sürüldü.

Mbappe faktörü

Real Madrid’in bu yaz Kylian Mbappe’yi kadroya katmaya hazırlanması da şu an için kulüpte vazgeçilmez konumda bulunan Vinicius’un ayrılık olasılığını güçlendiriyor.

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Liverpool'un gelecek sezon öncesinde Vini'yi kadrosuna katmak istemesi halinde Real Madrid'e 171 milyon sterlin gibi devasa bir ücret ödemesi gerekecek ancak bunun büyük bir kısmını Salah'ın satışından karşılayabilir. İddialara göre Suudi kulübü Al Ittihad geçen yaz Mısır kaptanı için en az 80 milyon sterlinlik bir teklif yaptı ve bu sefer de benzer bir teklif yapabilir. Brezilyalı oyuncu bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 18 gol attı ve sekiz asist yaptı. Ancak Salah gol katkısı açısından onu geride bıraktı. 31 yaşındaki oyuncu 23 gol atıp 13 asist yaparak dikkat çekici bir performansa imza attı.