Liverpool menajeri Jürgen Klopp: "Mohamed Salah için neler yapabileceğimize bakacağız"

Jurgen Klopp, Mohamed Salah ile Liverpool arasındaki sözleşme görüşmelerinin iyi bir şekilde ilerlediğine inanıyor, ancak yine de net olarak konuşmaktan çekiniyor.

Salah, Liverpool ile sözleşmesinin son 18 ayına girerken Premier Lig’in şu anda en önemli konusu haline geldi.

Mısırlı yıldız, Liverpool’dan istediği sözleşmenin çılgınca talepler içermediğini belirtirken menajeri Klopp da iki tarafın sözleşme konusunda anlaşma sağlamaya yakın olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

Klopp; basın toplantısında, “Oyuncularımla konuşmadan, röportajlarda konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum.

“Salah ile yapılan görüşmelerde şu an için beklenmeyen hiçbir şey yok. Onun, kalmak istediğini biliyoruz ve bunu gerçekten istiyoruz.

"Bu işler zaman alır. Ben, bunu değiştiremem. Bence her şey yolunda.

“Görüşmeler olumlu ilerliyor. Sonuçlanmadığı sürece bir şey diyemeyiz.

“Salah’ın menajeri de görüşmelere katılıyor. Bu yüzden net konuşamıyorum, ama endişelenecek bir durum yok.

“O, seneye burada olacak. Bu sürenin daha fazla olması için herkes uğraşıyor” dedi.

Ayrıca Alman menajer, oyuncusuna övgüler yağdırdı:

"O dünya çapında bir oyuncu, inanılmaz bir yıldız. Liverpool için birçok harika şey yaptı.

“Tabii ki onu takımda tutmak istiyoruz ve Salah için neler yapabileceğimize bakacağız.”

Salah; Messi ve Ronaldo'nun izinden gidebilir mi?

Mohamed Salah'ın sözleşmesiyle ilgili tartışmaların çoğu, 30. yaşına girmesinden dolayı kaynaklanıyor. Liverpool tarafının, Mısırlı yıldızın yaşına odaklandığı belirtiliyor.

Klopp da oyuncusunun vücudunu ve zindeliğini korumak için gösterdiği çabayı bildiğini ve onun üst seviye oyunculardan ilham alabileceğini söyledi:

“Onun karakteri, kararlılığı, antrenman şekli, tutumu, çalışma hızı gerçekten inanılmaz. Antrenmana ilk gelen ve son çıkan kişi Salah.

"Spor salonunda ve antrenman sahasında çok zaman geçiriyor ve vücudunu çok iyi tanıyor. Ne yapması gerektiğini biliyor. Buradaki uzmanları dinliyor ve sürekli gelişmeye çalışıyor.

"Şu anda bulunduğu durumu iyileştirmeye çalışıyor. O, yaptığı şeylerle beni fazlasıyla ikna ediyor.”

Dünya futbolundaki birçok kulüp, 30 yaş üstü oyunculara uzun vadeli anlaşmalar teklif etmekte tereddüt ediyor, ancak Salah son zamanlarda futbolcuların yaşlarına ilişkin algının değişmesi gerektiğine inanıyor.

Mısırlı golcü; 30 yaşına girdikten sonra bile performanslarını koruyan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Robert Lewandowski’yi örnek olarak göstermişti.

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