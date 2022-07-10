Alman menajer, ezeli rakiplerinin kendileri kadar ilgi görmediklerine dikkat çekti.

Jurgen Klopp, Liverpool'un Manchester United ile sezon öncesi oynayacağı hazırlık maçı öncesinde ezeli rakipleriyle dalga geçmeyi ihmal etmedi.

Alman menajer, son dönemde düşük performans gösteren Kırmızı Şeytanlar'a bu kadar sıcak bir karşılama yapılıp yapılmadığını sordu.

Geçen sezon FA Cup ve İngiltere Lig Kupası'nı kazanarak tarihi bir dörtlü kupa serüvenini tazeleyen Kırmızılar, 2022-23 sezonu öncesinde hazırlıklarını başlatmak için Asya'ya gitti.

Dünyanın neredeyse her bölgesinde birçok taraftara sahip olan Liverpool, Tayland'da çok sayıda çoşkulu taraftarlar tarafından karşılandı.

Klopp, United'la nasıl dalga geçti?

Bangkok'a vardıktan sonra, Klopp bir basın toplantısına davet edildi, ancak herhangi bir muhabir ona bir soru yöneltmeden önce Manchester United ile dalga geçti.

Alman menajer, "İlk sorum... Manchester United da buraya geldi ve onlar, bu kadar coşkulu bir şekilde karşılandı mı?" sorusunu gazetecilere iletti.

O anda, gazeteciler ortamı kahkahalara boğarken Klopp da United ile dalga geçtiği anların keyfini çıkardı.

Gazeteciler, kafalarını sallayarak Klopp'a "hayır" yanıtını vermekte gecikmediler.

Ancak, cumartesi günü uzun bir seyahati tamamlayan Kırmızı Şeytanlar, Liverpool kadar coşkulu olmasa da Don Muang havaalanında kendilerine yakışır bir şekilde karşılandılar.

Liverpool ve United dost olacak mı?

İki eski rakip, salı günü Rajamangala Ulusal Stadı'nda sözde dostluk maçı için sahaya çıkacaklar.

Ağustos ayındaki Premier Lig'deki aksiyona dönüş öncesinde, iki takım da form düzeylerini en yüksek seviyeye çıkarmaya çalışacaklar.

Klopp, United maçı öncesinde şunları söyledi: “Genellikle futbol maçları bizim için en önemli şeydir. Ancak bu özel durumda, insanlar için gerçekten daha fazlası var.

"37 oyuncumuz var ve tüm nesiller burada. Hepsini kullanmak zorundayız. Yaz aylarında uluslararası görevde olan çocuklar da bugün geldiler.

"Çok uzun süre oynayamazlar, ama onlara da birkaç dakika vermeye çalışacağız.

"Manchester United, yeni hocasıyla bizden daha fazla antrenman yaptı.

"Emin değilim, ama şu anda daha iyi bir durumda olabilir. United'a karşı olduğu için bu karşılaşmayı önemli bir test olarak görüyoruz ve hazırlık maçı olarak görmüyoruz."

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