Jurgen Klopp, Luis Diaz'ın Liverpool'da mucizeler yarattığını belirtirken Kırmızıların ocak ayındaki transfer döneminde 66 milyon dolar’a çok iyi bir yatırım yaptığını düşünüyor.

Liverpool; Tottenham ve West Ham gibi Premier Lig rakiplerinin de bir süredir izledikleri bir oyuncu olan Diaz için hızlı davrandı.

Porto'ya büyük bir para teklifi yapıldı ve Kolombiyalı forvet, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane ve Diogo Jota ile birlikte oynama şansını yakaladı.

25 yaşındaki yetenekli oyuncu, Liverpool’daki performansıyla hiç de yabancılık çekmiyor.

Ne söylendi?

Klopp, Sky Sports'a İngiltere'de bir oyuncunun beklentileri aşan bir etki yarattığını söyledi ve ekledi:

”Bu tür oyunculardan hemen mucizeler beklemezsiniz. Ama Diaz bir mucizeyi gerçekleştirdi.

“Umarım bu performansını daha uzun bir döneme yayabilir.”

Alman menajer, Liverpool'un 2021-22 sezonunun ortasında hamle yapmasının nedenlerini şöyle açıkladı:

"Her teknik direktör ocak ayında yapılacak bir transfer için aynı şeyi söylerdi. Herkes onun en kısa zamanda alınmasını talep ederdi.

"Bir oyuncuyla anlaşmanızın bir nedeni var. Bunun nedeni, sahip olduğu kalite ve oyunu oynama şeklidir.

“Luis’de gerçekten özel olan şeyler var ve onu gördüğümüzde hemen uyum sağlayacağını biliyorduk.

"Genellikle bu gerçekten zor bir olay, ancak bu özelliğini kaybetmemesi için hem biz ona hem de o bize güveniyor.

"Porto ile iyi bir dönem geçiriyordu ve Kolombiya için iyi oynuyordu.

“Bu nedenle buraya büyük bir özgüvenle geldi ve oyuna olan bağlılığı asla değişmedi.

"Onun, doğal davranışlarına devam edeceğini umuyoruz.”

Büyük resim

Diaz, Liverpool adına altı Premier Lig maçında iki gol kaydetti ve aynı zamanda FA Cup ve Şampiyonlar Ligi müsabakalarında da dikkatleri üzerine çekti.

İngiltere Lig Kupası’nı kazanan Liverpool, Diaz’ın yeni kulübüyle rüya gibi bir başlangıç yapmasına katkıda bulundu.

Ancak Klopp, oyuncusunun dil konusundaki sorununu çözdükten sonra daha da iyi bir seviyeye gelebileceğine inanıyor.

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