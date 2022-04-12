Pep Guardiola'nın Manchester City'de "sonsuza kadar" kalabileceğini söylemesinin ardından bu konu bir muhabir tarafından, Liverpool patronu Jurgen Klopp’a yönlendirildi. Ancak Klopp, bunu soran muhabire karşı hiç kibar değildi.

Alman menajer, bu sorunun muhatabının kendisi olmadığını söylerken muhabiri arsız olarak nitelendirdi.

Klopp, şu anda Premier Lig ve FA Cup zaferi için doğrudan bir rakiple başka bir destansı yarış durumunda.

Kırmızılar ve Maviler, 2022'de daha fazla kupa kazanmak için mücadelelerini sürdürüyorlar.

Guardiola'nın City'deki kontratını sürdürmek için 12 aydan biraz daha fazla bir süresi varken Klopp, 2024'e kadar Anfield'da olacak.

Ve ikisinin de mevcut rollerinde ne kadar süre kalacağı konusundaki tartışmalar bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

Ne söylendi?

Guardiola'nın "sonsuza dek" açıklaması ve kendisine bunun planlarını etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda Klopp, Liverpool'un Benfica ile Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi:

"Geleceğimin bununla ne ilgisi var ki? Pep'in basın toplantısını izledim ve 'Sonsuza kadar burada kalabilirim, ama kalmayacağım' dediğini sanıyorum.

“Ama bu cümleyi seçecek kadar arsızsın? Bu hiç hoş değil.

"Pep sonsuza kadar kalmak istiyorsa, lütfen bu soruyu ona sor. Bu konunun benimle bir ilgisi yok.”

Büyük resim

Klopp, menajer arkadaşının gelecekteki niyetiyle ilgili bir tartışmaya çekilmek konusunda isteksiz olduğundan, tüm odak noktasını Liverpool’a vermiş durumda.

Görev süresi boyunca Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası’nı kazandı, ancak çok daha fazla kupa kazanma potansiyeli bulunuyor.

Kolombiyalı kanat oyuncusu Luis Diaz’ın da takıma dahil olması ve en iyi şekilde uyum sağlamasıyla Anfield'da yıldızlarla dolu dünya çapında bir oyuncu kadrosu toplandı.

Alman menajer, Liverpool’da olduğu süre boyunca her zaman çok yetenekli oyuncularla çalışma fırsatı bulduğunu belirtiyor.

Kırmızılar, Avrupa'daki son karşılaşmasında toplamda 3-1 öndeyken bu soru kendisine sorulduğunda Klopp, "Evet. Burada olduğumdan beri her zaman harika takımlarımız oldu.

“Hepsini seviyorum. Ama şimdi daha büyük ve kaliteliyiz. Hepsi ilk kez tam anlamıyla sağlıklı durumda.

“Daha deneyimli bir kadromuz var. Birbirimiz hakkında daha çok şey biliyoruz.

"En güçlü özelliğimiz de kesinlikle budur" dedi.

Çarşamba günü Benfica’yı ağırlayacak olan Liverpool, cumartesi günü Wembley'de FA Cup yarı finalinde Manchester City ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.

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