Jurgen Klopp, kariyerinde kaldırdığı kupalarla ilgilenmediğini söylerken bu şekilde düşünmesi halinde şu anda Bayern Münih’te olması gerektiğini vurguluyor.

Klopp'un ekibi Liverpool, cumartesi günü FA Cup finalinde Chelsea ile karşı karşıya geldiklerinde tarihi dörtlü kupa şanslarının ikinci ayağını tamamlama şansına sahipler.

Bu, Alman menajerin Borussia Dortmund ve Liverpool'daki görev süresi boyunca kazandığı 11. kupası olacak.

Klopp, Bayern'e gidebilir mi?

Nispeten mütevazı olan kupaları sorulduğunda Klopp şu yanıtı verdi: "Farklı bir durum için hangi kulübe gitmeliyim? Bana söyle.

"Yapabileceğim tek şey; Pep'e (Guardiola) tüm bu galibiyetlerden bıkıp usanmadığını sormak ve (Manchester) City'nin başına geçmek.

“Fikir bu mu? Bu işe yaramaz, bunu yapmak istemiyorum.

"Birkaç kez Bayern Münih'ten teklif aldım ve oraya gidip daha fazla şampiyonluk kazanabilirdim.

“Ancak, ben bunu yapmadım ve burada bir sözleşmem vardı. Burada işler tamamıyla iyi gidiyor.

"Dünya kazananlarla dolu değil, umarım dünya her zaman sürekli deneyenlerle dolu olur.

“Ve ben deniyorum ve bazen başka insanlarla birlikte kazanıyorum. Bundan dolayı mutluyum.

“Her zaman olumlu değilim, bana bir saniye verin ve iyimser olmak için bir neden bulacağım. Bu muhtemelen doğru, ama durum bu.”

Liverpool Dört kupa kazanabilir mi?

FA Cup finalinde kazanılan zafer, Liverpool'u dörtlü kupa hedefine yaklaştıracak, ancak son iki ayak daha da zorlu olacağa benziyor.

Kırmızılar, Premier Lig'de kalan maçlarını kazanmak zorunda ve şampiyonluk yolundaki rakibi City’nin de puan kaybetmesini bekleyecek.

Aynı zamanda, 28 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalinde ise Real Madrid'i devirmeleri gerekiyor.

Klopp, "Bu kulüp inanılmaz zor dönemlerden geçti ve her zaman geri döndü. İnsanlar, içinde bulunduğumuz zamanı veya sahip oldukları takımı takdir etmeliler, çünkü harika şeyler yapıyoruz.

"Aston Villa maçında, bu çocukların dayanıklılığı hakkında kitaplar yazabilirsiniz. Şu anda, üç puan ve yedi gol uzaktayız.

“Deneyeceğiz. Bundan daha fazlasını yapamayız ve ben zevk almaya çalışıyorum. İnsanların da böyle düşünmesi gerekiyor. Eğer insanlar bundan keyif alamıyorsa bunu ben değiştiremem.”

Daha fazlası için:

Real Madrid oyuncusu Toni Kroos, Manchester City efsanesi Sergio Agüero'nun heykelinin kendisine benzediğini ima ederek "Emin misiniz?" sorusunu sordu