Jürgen Klopp sezona iyi başlayamayan öğrencilerine öz güvenlerini yeniden kazanmaları için destek verdi.

Kırmızılar dokuz maçta yalnızca 3 galibiyet aldı

Klopp öğrencilerinin öz güveninin düştüğünü kabul etti

Ronaldo & Messi'yi referans olarak gösterdi

NE OLDU? Takımının Şampiyonlar Ligi'nde Rangers ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısında konuşan Kırmızıların patronu, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'yi en iyi oyuncuların bile öz güven krizi yaşayabileceğini göstermek için örnek olarak kullandı.

NE SÖYLENDİ? Klopp gazetecilere şunları söyledi: "İnsanlar nasıl 'bu oyuncular öz güven dolu değil' diyebiliyorlar? Şu anda Cristiano Ronaldo'nun öz güveninin zirvesinde olduğunu düşünüyor musunuz? Yıllardır dünyanın en iyi oyuncusuydu. Şimdi onun için işler yolunda gitmiyor ve eskisi gibi değil. Bu hepimize olur. Lionel Messi geçen sezon eskisi gibi oynamadı."

"Bunun için çalışmalısın. Küçük şeyleri bir kenara bırakıp geri döndüğünde hazır olmalısın. Bireysel sporlarda bununla başa çıkabilirsin ama takım sporlarında birlikte yapmak zorundasın ve bu da durumu daha karmaşık hale getiriyor."

BÜYÜK RESİM: Liverpool, Cumartesi günü Brighton'a karşı galibiyet şansını kaçırdı ve 3-2 önde olduğu maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Şimdi ise onları Şampiyonlar Ligi mücadelesi bekliyor. Salı günü Rangers'a karşı galibiyet peşinde olacaklar.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty

Getty Images

Pressbox/Getty

Daha fazlası