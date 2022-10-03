Manchester United menajeri Erik ten Hag'ın Cristiano Ronaldo'yu saygısından dolayı yedek bıraktığını söylemesi "utanç verici" olarak yorumlandı.

Kırmızı Şeytanlar, Manchester derbisinde 6-3 mağlup oldu

Erik ten Hag, Ronaldo'ya saygı duyduğu için onu yedek bıraktığını söyledi

Hollandalı menajer, Portekizliye saygısızlık yapmakla suçlandı

NE OLDU? Manchester City, Premier Lig'in 9. haftasında Erling Haaland ve Foden ile birlikte 6 gollük bir şova imza atarken Erik ten Hag'ın ekibi için kara bulutlar göründü. Hollandalı menajer, mağlup oldukları maçta Cristiano Ronaldo'yu yedek bıraktı ve oyuna almadı. Karşılaşmanın ardından "taktik hataları yaptıklarını" söyleyen Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo'yu oyuna almamasını şöyle açıkladı: "Cristiano'ya ve büyük kariyerine olan saygımdan dolayı onu oyuna alamazdım." Kırmızı Şeytanlar'ın menajerinin bu sözleri oldukça eleştirildi.

ERIK TEN HAG HAKKINDA NE SÖYLENDİ? Piers Morgan, Erik ten Hag'ın Cristiano Ronaldo'ya davranış şeklini eleştirdi ve şunları söyledi: "Manchester United için sezonun en büyük maçında Cristiano Ronaldo'yu yedek bıraktığını, sonra unutulmaya yüz tutmuş diğer beş oyuncuyu sahaya alıp onu yine kullanmadığını ve bunu ona olan saygından dolayı yapmış olduğunu söylediğini hayal et. Ten Hag kendini beğenmiş bir aptal ve Cristiano Ronaldo'ya davranış şekli utanç verici."

ROY KEANE, TEN HAG HAKKINDA NE SÖYLEDİ? Roy Keane de karşılaşmanın ardından Erik ten Hag'ı eleştirenler arasındaydı ve şunları söyledi: "Manchester United, Ronaldo'ya saygısızlık yapıyor. Transfer dönemi kapanmadan gitmesine izin verilmeliydi. Seçeneklere ihtiyacın olduğunu söylüyorsun ama Ronaldo'yu yedek kulübesinde oturtuyorsun. O gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri. Seçeneğin yok değildi, kesinlikle vardı."

Daha fazlası