Liverpool, Paris Saint-Germain'in Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı transfer etme yarışına güçlü bir şekilde girdi ve 100 milyon euroyu aşan devasa bir mali teklif sundu. İngiliz kulübü, bu hamleyle Avrupa şampiyonunu mevcut yaz transfer döneminde en önemli yıldızlarından birinden vazgeçmeye ikna etmeye çalışıyor.

Teklifin büyüklüğüne rağmen Paris Saint-Germain yönetimi bunu reddederek yüksek mali taleplerinde ısrar etti ve böylece transfer piyasasının en heyecan verici anlaşmalarından biri başlamış oldu.

Fransız "Foot Mercato" ağının haberine göre, Liverpool özellikle Yan Diomande'nin Real Madrid'e ayrılmasının yaklaşması ve İngiliz kulübünün Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın olası bir ayrılığına hazırlanma isteği doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek için Bradley Barcola'yı önceliklerinin başına koydu.

Haber, Liverpool yönetiminin Paris Saint-Germain ile müzakerelere fiilen başladığını ve değeri 100 milyon euroyu aşan bir ön teklif sunduğunu, ancak bunun Fransız kulübünün oyuncunun satışına onay vermek için belirlediği rakamdan hâlâ uzak olduğunu doğruladı.

Haber, Paris Saint-Germain'in Barcola'dan vazgeçmek için 170 milyon euro talep ettiğini ve oyuncunun 2028 yazına kadar süren bir sözleşmeyle bağlı olması sayesinde güçlü sözleşme konumundan yararlandığını açıkladı.

İlk teklifin reddedilmesine rağmen, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun doğruladığı üzere iki kulüp arasındaki resmi müzakereler Pazartesi günü başladı. Liverpool, açılış teklifinin önümüzdeki günlerde daha ciddi müzakerelerin başlangıç noktası olmasını umuyor.

Barcola, Liverpool'a transfer olmayı tercih ediyor

"Foot Mercato", Barcola'nın bu yaz anlaşmanın tamamlanması halinde Liverpool'a transfer olmayı tercih ettiğini ve oyuncunun menajerleri ile İngiliz kulübünün yetkilileri arasında halihazırda görüşmeler yapıldığını belirtti.

Haber, Paris Saint-Germain'in, oyuncunun büyük maçlarda çoğunlukla ikincil bir rol oynadığı iki sezonun ardından yeni bir deneyim yaşama isteğini fark etmesinin ardından, Fransız kanat oyuncusunu satma kapısını artık tamamen kapatmadığını ekledi. Bu durum, oyuncuyu kendisine daha fazla oynama süresi verecek bir fırsat aramaya yöneltti.

Barcola, Paris Saint-Germain forması altında dikkat çekici bir sezon geçirdi; farklı kupalardaki 49 maçta 13 gol atarken 7 gole de asist yaptı.

Ayrıca 2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla üç gol atıp bir gole daha asist yaparak hisselerini artırdı ve Avrupa futbolunun en önemli hücum yeteneklerinden biri olarak konumunu pekiştirdi.

Sözleşme uzatmayı reddetmesi spekülasyonları artırıyor

Barcola'nın Paris Saint-Germain ile sözleşmesini uzatmayı reddetmesi, geleceğine dair spekülasyonların artmasına katkıda bulundu. Bu durum, müzakerelerin zorluğuna ve İngiliz teklifi ile Fransız talepleri arasındaki büyük farka rağmen Liverpool'u oyuncuyu kadrosuna katmak için güçlü bir şekilde harekete geçmeye teşvik etti.

Buna karşılık Paris Saint-Germain, oyuncunun olası ayrılığına karşı harekete geçti ve 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu Mika Godts'u transfer etmek için Ajax Amsterdam'a resmi bir teklif sundu. Böylece bu oyuncu, anlaşmanın tamamlanması halinde Barcola'nın ayrılığını telafi etmek için gündemdeki seçeneklerden biri olacak.

İki kulüp arasındaki mali uçurum hâlâ büyük, ancak müzakerelerin sürmesi, "Reds"in önümüzdeki dönemdeki hücum hattının hatlarını yeniden çizebilecek bu yazın en dikkat çekici beklenen transferlerinden birinde, Liverpool'a önümüzdeki haftalarda bir anlaşmaya varma umudu veriyor.