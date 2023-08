Liverpool defans oyuncusu Virgil van Dijk, Newcastle United'a karşı kırmızı karta gösterdiği tepkinin ardından FA tarafından suçlandı.

NE OLDU? Olay, pazar günü St. James' Park'ta Van Dijk'ın Newcastle forveti Alexander Isak'a yaptığ müdahaleden dolayı kırmızı kart görmesinin ardından meydana geldi. Hollandalı, bu kartın ardından tepkisini sert bir şekilde dile getirdi ve İngiltere Futbol Federasyonu tarafından suçlandı. Bu arada Liverpool, Darwin Nunez'in son dakikalarda kaydettiği iki golle Newcastle'ı 2-1 mağlup etti.

WHAT THEY SAID: FA'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Virgil Van Dijk, Liverpool'un 27 Ağustos Pazar günü Newcastle United'a karşı oynadığı Premier Lig maçının ardından FA Kuralı E3.1'i ihlal etmekle suçlandı. Savunma oyuncusunun 29. dakikada oyundan atılmasının ardından maç görevlilerine uygunsuz davrandığı ve/veya küfürlü ve/veya aşağılayıcı sözler kullandığı iddia edildi. Virgil Van Dijk'in bu suçlamaya yanıt vermesi için 1 Eylül Cuma gününe kadar süresi var.''

BÜYÜK RESİM: Zaten yaptığı hareketlerden dolayı tek maç men cezasına çarptırılacak olan Hollandalı millî oyuncuya artık daha fazla yaptırım uygulanabilir. Liverpool'un savunma oyuncusuna yöneltilen suçlamalara itiraz etmeyi seçip seçmeyeceği henüz bilinmiyor.

LIVERPOOL'U NE BEKLİYOR? Kırmızılar, pazar günü Premier Lig'de Aston Villa'yı konuk edecek.