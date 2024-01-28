Liverpool Jürgen Klopp’un ayrılmasının ardından Xabi Alonso ile anlaşmayı planlıyor

Premier Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool bir yandan da gelecek sezonki teknik direktörüne karar vermeye çalışıyor.

Jürgen Klopp’un sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Liverpool’un bir numaralı adayının Bayer Leverkusen’in teknik direktörü Xabi Alonso olduğu öne sürüldü. Football Insider’da yer alan haberde Bundesliga’da Bayern’in önünde zirvede yer alan Leverkusen ile temaslar kısa bir süre içerisinde başlayabilir.

Veri departmanı Alonso'yu seçti

Habere göre kulübün araştırma direktörü Will Spearman başkanlığındaki veri departmanı son iki aydır, Liverpool'un futbol tarzı ve önümüzdeki yıllarda kadrosunun büyük bölümünü oluşturacak oyuncular göz önüne alındığında, dünya çapında hangi adayların stilistik olarak uygun olabileceği konusunda arka plan çalışması yapıyordu ve öne çıkan isim Xabi Alonso oldu.

Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano Leverkusen ile Alonso arasındaki sözleşmenin serbest kalma maddesi içermediği ancak iki taraf arasında taraflardan birinin bunu talep etmesi halinde yol ayrılığını kolaylaştıracak bir centilmenlik anlaşması olduğunu belirtti. Daha önce Liverpool forması da giyen Alonso, İngiliz ekibiyle Şampiyonlar Ligi’ni kazanmıştı.