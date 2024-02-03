Liverpool Jürgen Klopp’tan boşalacak teknik direktörlük koltuğuna Ruben Amorim’i oturtabilir

Jürgen Klopp’un ayrılacak olması nedeniyle teknik direktör arayışlarına başlayan Liverpool’da sürpriz bir aday gündeme geldi.

Jürgen Klopp’un Liverpool ile olan kontratını tamamlamadan sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamasının yankıları sürerken, İngiliz basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. Teamtalk’ta yer alan habere göre Liverpool Alman teknik direktörün boşluğunu Sporting Lizbon’un Portekizli çalıştırıcısı Ruben Amorim ile doldurmayı planlarken, Amarom de bu düşünceye sıcak bakıyor.

Teknik direktörlüğe 2018-2019 sezonunda ülkesinin Casa Pia takımında başlayan Amorim, çıkışını 2019-2020 sezonunda Braga’da yapmıştı.

Takımını zirveye taşıdı

Braga’daki yükselen grafiğinin ardından söz konusu sezonda Sporting Lizbon’un başına geçen 39 yaşındaki genç teknik direktör takımıyla 2020-2021 sezonunda Portekiz Ligi şampiyonluğu elde etmişti.

Futbolculuk kariyerinin büyük bölümü Sporting Lizbon’un ezeli rakibi Benfica’da geçen Amorim, bu sezon geride kalan 19 hafta sonunda takımını zirveye taşımayı başarmıştı. Son şampiyon Benfica’nın bir puan önünde ilk sırada yer alan Sporting Lizbon, UEFA Avrupa Ligi’nde ise grubunu ikinci sırada tamamlamış ve bir üst turda Young Boys’un rakibi olmuştu.