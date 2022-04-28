GOAL, Liverpool'un Jürgen Klopp ile yeni bir sözleşme için görüşmelere başlayacağını doğruluyor.

Kırmızılar'ın patronunun mevcut sözleşmesi 2024'te sona erecek, ancak yeni kontrat için açık kapı bıraktı ve 2026'ya kadar Anfield'da kalmasını sağlayacak olası iki yıllık bir sözleşme üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Fenway Sports Group'un başkanı Mike Gordon, Klopp'un menajeri Marc Kosicke ile birlikte dün geceki Şampiyonlar Ligi yarı final maçı için Anfield'daydı ve görüşmelerin önümüzdeki günlerde hızlanması bekleniyor.

Klopp'un Liverpool'daki durumu ne?

Klopp, 2024 yazında sözleşmesi sona erdiğinde Liverpool'dan ayrılacağını defalarca söyledi.

Ancak fikrinin son aylarda önemli ölçüde değiştiği anlaşılıyor ve Liverpool şimdi onu ikna edebileceğine inanıyor.

Klopp, ekim 2015'te Kırmızılar'ın başına geçti ve o zamandan beri onları dünya futbolunun önde gelen takımlarından biri haline getirdi.

2019'da Şampiyonlar Ligi, Avrupa Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. 2020'de ise Liverpool'un 30 yıldır hasret olduğu Premier Lig şampiyonluğunu elde etti.

Bu sezon, eşi benzeri görülmemiş bir dörtlü kupa için yoldalar. Şubat ayında Carabao Cup'ı kazandılar. FA Cup'ta gelecek ay Chelsea ile final oynayacaklar. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni de kazanma şansına sahipler.

Liverpool camiası Klopp'u, kulübü ileriye götürecek mükemmel bir menajer olarak görüyor ve onu tutmak için her şeyi yapmaya hazır.

Klopp ise mutlu ve Merseyside'a alıştı. Kulübün sahipleri ile, özellikle Gordon'la güçlü bir ilişkisi var ve Julian Ward'ın bu yaz spor direktörü olarak Michael Edwards'ın yerini alacak olmasından dolayı, kulübün izlediği stratejiye hayran kaldı.

Bu, Liverpool için ne anlama gelebilir?

Klopp'u 2024'ün ötesinde tutma fikri, taraftarlar tarafından büyük bir destek görecek.

Alman menajer ayrıca, yeni sözleşmeler konusunda bir dizi kilit oyuncunun kararlarını etkileyebilir. Örneğin Mohamed Salah'ın sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek ve henüz yenilenmedi.

Sadio Mane, Roberto Firmino, Naby Keita ve Alex Oxlade-Chamberlain'in de kontratları 2023'te sona erecek. James Milner ise bu sezonun sonunda serbest oyuncu olacak.

Bunun ötesinde Liverpool, Klopp yönetimindeki yükselişini destekleyen akıllı transfer sürecini sürdürmeye çalışacak.

Yaz aylarında Fulham'dan gelecek olan Fabio Carvalho'nun yanı sıra Diogo Jota, Ibrahima Konate, Luis Diaz ve Harvey Elliott gibi transferler uzun vadeli düşünülerek yapıldı ve Kırmızılar'ın yazın, en az iki ilk 11 transferi yapması muhtemel.

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