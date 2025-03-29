Liverpool hücum hattına 142 milyon sterlinlik bir transfer yapmaya hazırlanıyor

Liverpool, Julian Alvarez'i kadrosuna katmak için 142 milyon sterlinlik teklif yapmayı değerlendiriyor.

Liverpool'un Newcastle United'dan Alexander Isak'ı transfer etme planı gündemde olsa da İspanyol basınına göre Kırmızılar, bu yaz başka bir dünya çapında forvet için harekete geçiyor. Fichajes'e göre Liverpool, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Julian Alvarez için 142 milyon sterlin ödemeye hazır.

Geçtiğimiz yaz Manchester City'den Atletico Madrid'e transfer olan Alvarez, İspanyol ekibinde gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti. City'de düzenli forma şansı bulamayan 24 yaşındaki oyuncu, La Liga'da kendini kanıtladı.

İki dünya yıldızının istatistik karşılaştırması

Liverpool, halen Alexander Isak'la da ilgileniyor. Give Me Sport'un haberine göre Kırmızılar, İsveçli oyuncunun transferinin gerçekleşeceğine gitgide daha çok inanıyor. Newcastle United'ın Isak için 120 milyon sterlin talep edeceği konuşulurken, Liverpool'un aynı meblağı Alvarez için de harcamayı değerlendirdiği belirtiliyor.

İki oyuncunun bu sezonki performanslarına bakıldığında, Isak ve Alvarez'in istatistikleri şu şekilde:

Oyuncu Maç Gol Asist Toplam Katkı Alexander Isak 33 23 5 28 Julian Alvarez 44 23 3 26

Isak’ın Premier Lig’de bu rakamları elde etmesi, performansını bir adım öne çıkarıyor. Öte yandan Alvarez, La Liga’da etkili bir grafik çizdi ve İngiltere deneyimi olması, adaptasyon sürecinde avantaj sağlayabilir.

Yaz transfer dönemi Liverpool için kritik olabilir

Liverpool, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold ve Virgil van Dijk gibi isimlerin sözleşmelerinin sona erecek olması nedeniyle kadroda büyük bir değişim planlıyor. Arne Slot'un yönetimindeki yeni dönemde Kırmızılar, üst düzey transferlerle kadroyu yeniden inşa etmeyi hedefliyor. Julian Alvarez ya da Alexander Isak gibi elit bir forvetin gelişi, bu dönüşümde kilit rol oynayabilir.