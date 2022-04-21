Liverpool, Manchester United ile oynadıkları Premier Lig’deki son karşılaşmalarında Hillsborough faciasıyla ilgili "aşağılık" ve "iğrenç" tezahüratları kınayan bir bildiri yayımladı.

Salı günkü Premier Lig maçı sırasında Anfield'ın deplasman bölümündeki birkaç Manchester United taraftarından 1989 felaketine atıfta bulunan saldırgan tezahüratlar duyuldu.

Kırmızı Şeytanlar, taraftarların bir bölümünün eylemlerini kınayan bir bildiri yayımladı.

Üç gün önce bazı Manchester City taraftarları, Wembley'deki FA Cup yarı finali öncesi 97 kurbanın onuruna bir dakikalık saygı duruşunda şarkı söylemeye devam etti ve hakemi saygı duruşunu kısa tutmaya zorladı.

Liverpool, Hillsborough tezahüratları hakkında ne dedi?

Kulübün internet sitesinde yer alan bir açıklamada Liverpool şu açıklamayı yaptı:

"Liverpool, Hillsborough faciası hakkında son zamanlarda artan alçakça tezahüratlardan dolayı üzgün.

"Bu iğrenç hakaretlerin, hayatta kalanların ve bu kulüple bağlantılı olan herkesin aileleri üzerindeki etkisini biliyoruz.

"Bu tezahüratların futboldan tamamen kaldırılmasını sağlamak ve uygun olduğunda, yasanın tüm gücünü ve yaptırım sürecini bunları söyleyenlere yaptırım uygulamak için kullanmak istiyoruz.

"Süreçle ilgili elimizden gelenin en iyisini yapmak için ilgili makamlarla birlikte çalışıyoruz."

United ve City, Hillsborough tezahüratları hakkında ne dedi?

Hem Manchester City hem de Manchester United, bazı taraftarların eylemlerini kınayan ve Liverpool ile dayanışmayı ifade eden açıklamalar yaptı.

City, Kırmızılardan özür diledi ve bazı taraftarlarının davranışlarından dolayı "son derece hayal kırıklığına uğradıklarını" söyledi.

United ise felaketle ilgili saldırgan tezahüratların "tamamen kabul edilemez" olduğunu ve taraftarlarını konu hakkında "eğiteceğini" belirtti.

Geçen hafta, Liverpool FA Cup yarı finalinde Nottingham Forest ile karşı karşıya geldiğinde Sheffield'deki Hillsborough Stadyumu'ndaki aşırı kalabalık nedeniyle 97 taraftarın hayatını kaybettiği felaketin 33. yıl dönümüydü.

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