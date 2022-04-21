Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Arsenal'dan Brezilya’nın Corinthians takımına transfer olan Willian, kendisi ve ailesi için endişeli bir durumda bulunuyor.

Brezilyalı oyuncu, oynadığı futboldan dolayı kendisine ve ailesine yönelik tehditler alıyor.

Uzun yıllar Chelsea formasını giyen ve Premier Lig’in en iyi futbolcularından birisi olan Willian, ardından bir başka Londra ekibi Arsenal’ın yolunu tutmuştu.

Arsenal’da mutlu olmayan ve ayrılmak istediğini yönetime bildiren Brezilyalı oyuncu, ülkesinin takımlarından Corinthians’a transfer olmuştu.

Ancak, Willian için işler ülkesinde de pek iyi gitmiyor ve yıldız oyuncu, taraftarlardan aldığı tehditler nedeniyle kendisi ve ailesi için endişeleniyor.

Ne yaşandı?

ESPN'de yer alan habere göre Brezilyalı yıldız, sosyal medyada aldığı tehditler nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.

Libertadores Kupası E Grubu mücadelesinde Corinthians, Bolivya'nın Club Always Ready takımıyla karşı karşıya geldi.

Brezilya ekibinin sahadan 2-0'lık bir yenilgiyle ayrılması taraftarlarını adeta şok etti.

Daha sonra, Corinthians oyuncuları taraftarın büyük bir tepkisini çekti.

Taraftarın tehditleriyle karşılaşan Willian, ikiz kızlarının okula gitmekten korktuğu belirtirken eşinin de gerekli olmadıkça evden dışarı çıkmamasını istedi.

Yaşanan bu olaylardan sonra özel arabasıyla tesislere gitmeyen Willian, bir güvenlik görevlisi eşliğinde antremanlara gitme kararı aldı.

Willian gibi kaleci Cassio ve defans oyuncusu Gil de taraftarın büyük bir tepkisini çekti ve bu iki oyuncu da tehditler alıyor.

Brezilyalı yıldız, Corinthians'ta kariyerine devam etmek istese de ailesinin güvenliği nedeniyle Brezilya’dan ayrılabilir.

Willian, Arsenal’da ne yaptı?

Chelsea'de geçirdiği yedi yıl boyunca iki lig şampiyonluğu kazanan Brezilyalı futbolcu, Premier Lig'deki en iyi orta saha oyuncularından birisi olarak ün kazandı.

Willian, 2020-21'deki tüm müsabakalarda 37 maçta sadece bir kez gol attığı için Arsenal'de istediği form düzeyine ulaşamadı.

Arsenal taraftarları da Willian'ın takımda kalmasını istemeyince Brezilyalı futbolcu, Kuzey Londra ekibiyle olan birlikteliğini sonlandırdı.

Bu konuyla ilgili ise Willian şöyle konuşmuştu:

“Chelsea’den geldiğim için sosyal medyada çok fazla mesaj aldım.

"Başka bir kulüpten gelseydim onlar için daha iyi olurdu. Hem Chelsea’den gelip hem de iyi bir performans gösteremeyince işler benim açımdan daha da kötü gitti."

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