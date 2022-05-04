Sadio Mane, Didier Drogba'nın Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Afrika'nın en çok gol atan oyuncusu olma rekorunu kırmayı başardı.

Senegalli oyuncu, salı günkü Estadio de la Ceramica'da oynanan yarı final rövanş maçında Liverpool’un Villarreal'i 3-2 yendiği maçta gol atarak en golcü oyuncular arasındaki yerini aldı.

Bunu yaparken ise Avrupa kulüp maçlarında Afrikalı forvetler için yeni bir dönüm noktası oluşturdu.

Maçta ne yaşandı?

İspanyol ekibinin Kırmızılar karşısında ilk yarıda 2-0’lık bir üstünlüğü vardı ve Liverpool yediği şok iki golle sarsıldı.

Villarreal adına Boulaye Dia’nın golü, karşılaşmanın henüz ikinci dakikasının 51. saniyesinde geldi ve bu gol Liverpool’un 2018 yılının nisan ayından bu yana (Manchester City'ye karşı bir dakika 57 saniye) yediği en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Unai Emery'nin ekibi devreden dört dakika önce Francis Coquelin'in attığı golle devreye 2-0 üstünlükle girdi ve büyük bir moral kazandı.

Jurgen Klopp'un takımı ise ikinci yarıda bir geri dönüşe imza attı. İlk olarak Fabinho, Mohamed Salah'ın asistiyle farkı bire indirdi ve ölü toprağını üzerinden attı.

Beş dakika sonra Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz’a asist yaparken 74. dakikada ise Naby Keita'nın pasında Liverpool, müthiş geri dönüşü tamamlamayı başardı.

Senegalli yıldız Drogba’yı geçti

Mane, Villarreal ağlarına bıraktığı gol sayesinde, Yılın Afrikalı Oyuncusu ve Chelsea efsanesinin Şampiyonlar Ligi eleme maçları tarihinde en çok gol atan Afrikalı oyuncu rekorunu kırarak 15 gole ulaştı.

Mısırlı futbolcu Salah, 11 golle üçüncü sırada yer alırken Barcelona efsanesi Samuel Eto'o ise 10 golle dördüncü sırada yer alıyor.

Müsabakadaki ilk maçından bu yana (2017-18 sezonunda), sadece Real Madrid forveti Karim Benzema (16), Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında Mane'den daha fazla gole sahip.

Liverpool, 28 Mayıs'ta Stade de France'da oynanacak final maçında Premier Lig’deki rakibi Manchester City veya La Liga şampiyonu Real Madrid ile karşılaşacak.

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