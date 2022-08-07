Uruguaylı yıldız, eski hocasına olan minnet duygusunu asla yitirmiş değil.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus hakkında, Liverpool forması giyen eski oyuncusu övgü dolu ifadeler kullandı.

Liverpool'un Premier Lig'deki son maçında gol sevinci yaşayan Darwin Nunez, henüz ilk maçından sonra Kırmızılar'ın sevgilisi oldu.

Dünya futbolunun gelecekte çok şey beklediği yıldızlardan birisi olan Nunez, sarı-lacivertli ekibin tecrübeli hocası için şükran dolu düşüncelere sahip.

Ne söylendi?

Uruguaylı forvet, 75 milyon Euro bedelle Benfica'dan Liverpool'a transfer olarak İngiltere'nin yolunu tutmuştu.

İlk olarak eski oyuncusu hakkında görüşleri alınan Jesus, Nunez'i transfer etmek istediği futbolcuların başına yazmıştı.

Tecrübeli hoca, daha önce yaptığı konuşmada Nunez için şu ifadeleri kullandı:

"Sınırsız bir bütçem olsaydı almak isteyeceğim oyuncu Darwin Nunez olurdu."

Bu açıklama sonrasında Nunez de sessiz kalmadı ve kendisine ilk kez oynama şansı veren Jesus için methiyeler düzdü.

Nunez, Jesus hakkında ne söyledi?

Fulham maçı sonrasında konuşan Nunez, eski hocasına minnet duyduğunu söylerken ona büyük bir hayranlık duyduğunu da belirtti.

Ururguaylı oyuncu, Jesus'un kendisi hakkında konuşmasını, bir ayrıcalık olarak nitelendiriyor.

"Yaptığım işte çok mutluyum ve memnunum. Goller atıyorum, bu benim görevim, çalışmaya devam etmeliyim.

"Premier Lig'i herkes biliyor. Portekiz'den çok farklı.

"Oyun daha hızlı ve futbolcular daha güçlü. Bu sebepten dolayı burdayım.

"Hocam potansiyelime güvendi ve elimdem gelenin en iyisini yapacağım.

"Jorge Jesus'un benim hakkımda konuşması, benim adıma bir ayrıcalık.

"Bana, Benfica'da parlama fırsatını veren oydu. Ona kocaman sarılıyorum ve kendisine iyi şanslar diliyorum."

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