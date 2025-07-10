Liverpool geçen sezon 22 gol atan yıldızı transfer etmek için teklif yapacak

Bundesliga'da geçen sezon 22 gol atan Hugo Ekitike'nin transferi için Liverpool'un Frankfurt ile görüşmelere başlaması bekleniyor.

Liverpool, Eintracht Frankfurt formasıyla dikkat çeken Hugo Ekitike'yi kadrosuna katmak için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Premier Lig şampiyonu, geçtiğimiz sezon 22 gol ve 12 asistle parlayan Fransız forvetin transferi için 86 milyon sterlinlik (yaklaşık 101 milyon euro) bonservis bedelini ödemeye hazır.

Yeni sezona Arne Slot yönetiminde giren Liverpool, bu yaz önemli transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

Florian Wirtz’i renklerine bağlayan kulüp, ayrıca Jeremie Frimpong ve Milos Kerkez gibi oyuncularla da kadro derinliğini artırdı. Ancak Diogo Jota’nın zamansız kaybı ve Darwin Nunez’in istikrarsız performansı sonrası, hücum hattına takviye kaçınılmaz hale geldi.

Hugo Ekitike’ye yoğun ilgi

GIVEMESPORT’un haberine göre, Ekitike'nin temsilcileri Liverpool’un oyuncuyla ilgilenmeye hazır olduğu yönünde Frankfurt yönetimini bilgilendirdi. Bundesliga ekibi de oyuncusu için belirlediği 86 milyon sterlinlik bonservis bedelinin tamamen karşılanacağından emin.

Frankfurt’un Ekitike için fiyat düşürme gibi bir planı yok. Zira oyuncuya sadece Liverpool değil, Chelsea, Newcastle ve bazı Orta Doğu kulüplerinin de ilgisi var. Ancak bu kulüplerin, Frankfurt’un taleplerini karşılayacak seviyede ciddi bir teklif sunma konusunda çekimser oldukları bildiriliyor.

Bu da Liverpool’a altın bir fırsat yaratıyor. Kulüp, transferde elini çabuk tutarak rakiplerinden önce davranabilir ve Ekitike'yi kadrosuna katabilir. Frankfurt ise bu kararlılığın ödülünü almayı bekliyor. Kulüp, Ekitike’nin ayrılığı sonrası bu bonservis bedeliyle kadrosuna seviye olarak benzer bir oyuncu katmayı hedefliyor.

Liverpool transferde vites artırıyor

Liverpool, geçen sezon sadece bir büyük transferle şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu yaz ise kulüp ciddi harcamalar yaparak, Arne Slot’un yönetiminde uzun vadeli bir dominasyon kurmayı planlıyor. Ekitike gibi genç ve üretken bir forvetin transferi bu vizyonun bir parçası olarak görülüyor.

Anfield cephesinde bu transferin gerçekleşmesi halinde, Wirtz’e verilen 100 milyon euroyu aşan harcama miktarı gündeme gelse de, Liverpool’un yeni sezonda yeniden şampiyon olması durumunda bu rakamın önemsenmeyeceği vurgulanıyor.

Frankfurt ise her ne kadar Ekitike’nin takımda kalmasından memnun olsa da, bu düzeyde bir teklifi reddetmek istemiyor. Alman ekibi, bu parayla kadrosunu güçlendirerek daha dengeli bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

Liverpool’un Ekitike hamlesinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.