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Liverpool - Fulham Premier League maç ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Liverpool - Fulham
Premier Lig
Liverpool
Fulham

Premier League'de Liverpool ile Fulham arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesi. 3. hafta sonuçlarını, son form durumunu ve Anfield'da cumartesi öğleden sonra oynanacak bu karşılaşma öncesindeki öne çıkan başlıkları ele alıyoruz.

Liverpool - Fulham: Maç detayları

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Premier Lig - Hafta 4
Anfield

Liverpool ile Fulham, 12 Eylül 2026'da saat 14.00 GMT'de (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Merseyside'da cumartesi Premier League heyecanı

Liverpool, Premier League sezonunun 4. haftasında Fulham'ı ağırlamak üzere Anfield'a dönüyor. Hafta sonunda deplasmanda alınan ikna edici galibiyetin ardından Liverpool, puan tablosunun üst sıralarına sağlam şekilde tutunmak için iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Fulham açısından ise yüksek skorlu bir iç saha yenilgisinin ardından Merseyside deplasmanına çıkmak, toparlanmak ve ligin en güçlü hücum hatlarından birine karşı savunma direncini test etmek için anında bir fırsat sunuyor.

Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

Liverpool'un 3. hafta hakimiyeti: Alexander Isak'ın dublesi puanları getirdi

Liverpool, 3. haftada (4 Eylül) Portman Road'da Ipswich Town karşısında alınan rahat 2-0'lık deplasman galibiyetinin ardından cumartesi gününe büyük bir özgüvenle giriyor. Forvet Alexander Isak, altıncı ve dokuzuncu dakikalarda attığı gollerle erken sahneye çıkarak maçı tamamen Liverpool'un kontrolüne verdi. Andoni Iraola'nın ekibi daha sonra hafta içinde moral yükselten son Madrid başarısını da elde etti ve Dominik Szoboszlai ile Alexis Mac Allister'ın golleriyle Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Fulham v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images

Fulham'ın 3. hafta gerilimi: İç sahada beş gollü yıkım

Fulham, 3. haftada (5 Eylül) Craven Cottage'ta Crystal Palace'a karşı alınan çılgın 3-2'lik iç saha yenilgisinin ardından kuzeye, yeniden başlangıç yapma hedefiyle gidiyor. Josh King ve César Palacios'un erken golleri Fulham'a devre arasında 2-1'lik üstünlük sağladı, ancak ikinci yarıda Tyrick Mitchell'ın dublesi ve Ben Chilwell'ın geç golü maçı Palace lehine çevirdi. Marco Silva'nın takımı hücumda ciddi tehdit yarattı, ancak Liverpool'un ön hattını durdurabilmek için savunmada çok daha keskin bir organizasyona ihtiyaç duyacak.

Anfield'da kritik eşik: Taktik savaş bekleniyor

Tarihsel olarak Liverpool, Anfield'da üstünlüğü elinde bulundurdu, ancak Fulham'ın enerjik orta saha geçiş düzeni her zaman sürpriz potansiyeli taşıyor. Tempoyu kontrol etmede Alexis Mac Allister ile Fulham'ın düzeni arasındaki merkez orta saha mücadelesi belirleyici olacak, Alexander Isak ve Florian Wirtz ise Fulham savunmasının dörtlüsünü açmayı hedefleyecek. Her iki takım da eylül ayının başında en üst vitese çıkmak isterken, cumartesi günkü karşılaşma ilk düdükten itibaren üst düzey bir mücadele vaat ediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Szoboszlai; Munoz, Wirtz, Ngumoha; Isak

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Iwobi, King, Palacios; Garcia

Takım haberleri ve kadrolar

Liverpool vs Fulham Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Diziliş
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkK. TsimikasK. TsimikasR. AraujoR. AraujoV. MunozV. MunozD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzA. IsakA. IsakB. LenoB. LenoA. RobinsonA. RobinsonT. CastagneT. CastagneC. BasseyC. BasseyJ. AndersenJ. AndersenA. IwobiA. IwobiS. CharlesS. CharlesJ. KingJ. KingS. BergeS. BergeC. PalaciosC. PalaciosG. GarciaG. Garcia
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Liverpool

İlk 11

Fulham

Teknik direktör

  • A. Iraola
  • A. Arbeloa

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola'nın uğraşması gereken iki eksik var. Conor Bradley ve Hugo Ekitike sakat listesinde yer alıyor ve maçı kaçıracak. Ekitike'nin yokluğu özellikle uzun süreli bir durum. Golcü oyuncu Aşil sakatlığından dönmeye çalışıyor ve Barcola ile merakla beklenen Fransız ortaklığını kurmak için 2027'ye kadar hazır olmayacak. Muhtemel ilk 11 henüz doğrulanmadı ve maç saatine daha yakın yeni güncellemeler bekleniyor.

Fulham teknik direktörü Alvaro Arbeloa, sakatlık listesinde kalmaya devam eden Tom Cairney'den yararlanamayacak. Konuk ekipte herhangi bir ceza kaydı bulunmuyor ve bu aşamada doğrulanmış bir muhtemel kadro da yok.

Form durumu

LIV

LIV - Form

COM
K2-0
NEW
B2-2
NFO
B2-2
IPS
K0-2
ATM
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
FUL

FUL - Form

VFB
K1-0
CHE
K2-3
WIM
K3-0
SUN
K1-0
CRY
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Liverpool, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Nottingham Forest ile 2-2 berabere kalan ekip, bundan bir hafta önce de Newcastle United karşısında aynı skorla sahadan ayrılmıştı. Bu seride Liverpool'un tek galibiyeti, sezon öncesi hazırlık maçında Como karşısında aldığı 2-0'lık sonuç oldu, ancak aynı gün aynı rakiple 0-0 da berabere kaldı. Liverpool'un bu süreçteki tek yenilgisi, sezon öncesi hazırlık maçında Monaco karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetti. Bu beş maçta Liverpool altı gol attı ve yedi gol yedi.

Fulham son beş maçının birini kazandı, birinde berabere kaldı ve üçünü kaybetti. Son sonucu, Premier League'de Sunderland'e karşı alınan 1-0'lık yenilgiydi. Bu örneklemde Fulham'ın tek lig galibiyeti Carabao Cup'ta AFC Wimbledon'ı 3-0 mağlup ettiği maçta geldi, ayrıca sezon öncesinde VfB Stuttgart'ı da 1-0 yendi. Fulham, Chelsea'ye Premier League'de kaybettiği maçta üç gol yedi ve söz konusu beş karşılaşmada beş gol atıp altı gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

LiverpoolÇizimFulham
2
2
1
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Fulham badge
Fulham
FUL
0
MS
Premier Lig
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Fulham badge
Fulham
FUL
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Fulham badge
Fulham
FUL
2
MS
Premier Lig
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
MS
11Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Bu ekipler arasındaki son karşılaşma 11 Nisan 2026'da oynandı ve Liverpool, Premier League'de Anfield'da Fulham'ı 2-0 mağlup etti. İki takım arasında oynanan son beş maçta Liverpool iki, Fulham bir galibiyet aldı, iki maç ise berabere bitti. Fulham'ın bu serideki tek galibiyeti Nisan 2025'te Craven Cottage'ta geldi ve o maçı 3-2 kazandı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
330072+59
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
K
K
K
3
Hull CityHull CityHUL
321030+37
B
K
K
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
K
K
K
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
K
B
B
7
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
312064+25
B
K
B
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
B
B
K
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
312032+15
B
B
K
10
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
311185+34
B
K
K
11
M. UnitedM. UnitedMUN
311176+14
B
K
K
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
B
K
K
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
K
K
K
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
310248-43
K
K
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
302145-12
B
B
K
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
B
B
K
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
B
K
K
18
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
301205-51
B
K
K
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
K
K
K
20
Coventry CityCoventry CityCOV
300305-50
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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