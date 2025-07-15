Liverpool dünyanın en iyi oyuncularından biri için 130 milyon euro teklif etmeye istekli

İngiliz devi, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'u kadrosuna katmak için 130 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Liverpool'un, Real Madrid'in süper yıldızı Vinicius Junior'u transfer etmek için büyük bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. İngiliz basını ve Madrid merkezli kaynaklara göre Kırmızılar, 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için 100 milyon euro garanti ücret ve 30 milyon euro bonus içeren toplam 130 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazır.

Yeni sezona Arne Slot yönetiminde giren Liverpool, Premier Lig şampiyonluğunu yeniden kazanmak için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Giorgi Mamardashvili ve Milos Kerkez gibi isimlerle takviyelerini sürdüren İngiliz devi, Real Madrid'in yıldızına da göz dikmiş durumda.

Diaz satılırsa hamle yapılacak

Liverpool’un bu hamlesi, Kolombiyalı kanat oyuncusu Luis Diaz’ın Bayern Münih’e olası transferiyle doğrudan ilişkili. Diaz’ın Alman deviyle kişisel şartlarda anlaşma sağladığı ve Liverpool’la yeni bir sözleşme imzalamaya sıcak bakmadığı aktarılıyor.

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Eğer Diaz satılırsa, Liverpool’un elde edeceği bonservis gelirini Vinicius Junior transferinde kullanabileceği belirtiliyor.

Vinicius Junior, Liverpool’un radarına girerken Barcelona ve Bayern Münih’in de oyuncuyla ilgilendiği ifade ediliyor. Ancak İngiliz kulübü, transferde en agresif tutumu sergileyen taraf olarak öne çıkıyor.

Defensa Central'ın haberine göre Real Madrid, sözleşmesi 2027’ye kadar devam eden Vinicius Junior'u satmak istemiyor. Brezilyalı oyuncunun yeni bir sözleşmeye imza atması için girişimlerde bulunan Madrid yönetimi, bu yaz transferi gerçekleştirmeyi planlamıyor.

Vinicius Junior, Real Madrid formasıyla bugüne kadar 322 maçta görev alırken 106 gol atıp 83 asist yaptı. Üç LaLiga ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Brezilyalı yıldız, Aralık 2024’te FIFA tarafından ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçilmişti.

Sözleşme uzatma belirsizliği

Real Madrid'in oyuncuyla yeni bir kontrat imzalamak istemesine karşın, İspanyol basınından Jorge C. Picon'un da aralarında bulunduğu bazı gazetecilere göre kulüp, yeni sözleşme görüşmelerini askıya aldı. Bu durum, Liverpool'un olası teklifine kapı aralayabileceği şeklinde yorumlansa da, şu aşamada transferin gerçekleşmesi oldukça düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Real Madrid yaz transfer döneminde Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen ve Alvaro Carreras'ı kadrosuna katarken, Arjantinli genç yetenek Franco Mastantuono'nun da 18 yaşına bastığında takıma dahil olacağı bildirildi. Öte yandan Liverpool da yaz döneminde aktif rol oynayarak kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İki kulübün yaz transfer dönemindeki agresif yapısı ve hedeflediği başarılar, bu transfer söylentilerini daha da dikkat çekici hale getiriyor. Ancak şu aşamada Real Madrid’in, Vinicius Junior gibi kilit bir ismi elden çıkarmaya niyeti olmadığı net biçimde ortaya konmuş durumda.