Liverpool Darwin Nunez'i 50 milyon euro karşılığında satmaya hazırlanıyor: Uruguaylı golcünün yeni takımı netleşti

Liverpool, forvet oyuncusu Darwin Nunez'in Ocak ayında AC Milan'a transferi konusunda karar aşamasına geldi. Milan, Uruguaylı oyuncu için toplamda 50 milyon euroluk bir teklif sunarak İngiliz ekibinin kapısını çaldı. Anlaşma, 5 milyon avro kiralama ücreti ve sezon sonunda 45 milyon avroluk satın alma yükümlülüğünü içeriyor.

AC Milan, hücum hattını güçlendirmek için Nunez'i Ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. Ancak Liverpool'un dört cephede kupa mücadelesi verdiği bir sezonda birinci takım oyuncusunu satması beklenmedik bir hamle olarak görülüyor.

Bununla birlikte, Kırmızılar'ın Nunez'in yerine alternatif isimlerle ilgilendiği biliniyor. Ipswich Town'dan Liam Delap ve Eintracht Frankfurt'tan Omar Marmoush bu isimler arasında.

Alternatif isimler

21 yaşındaki Delap, bu sezon Ipswich formasıyla etkileyici bir performans sergiledi ve Premier Lig devlerinin ilgisini çekti. Öte yandan, Mısırlı oyuncu Omar Marmoush ise Frankfurt formasıyla çıktığı 30 maçta 18 gol ve 12 asistle dikkat çekiyor.

Liverpool’un bir diğer gündemi, Fulham'ın Wataru Endo için yaptığı girişimler. Japon oyuncunun süre bulmakta zorlandığı bilinirken, Fulham bu fırsattan yararlanmak istiyor.