Liverpool'dan Real Madrid'in kaptanına 150 milyon euroluk teklif

Real Madrid cephesinde büyük bir transfer şoku yaşanıyor. Fichajes’in haberine göre Liverpool, Federico Valverde’yi kadrosuna katmak için tam 150 milyon euro değerinde olağanüstü bir teklif sundu. Bu hamle, uzun yıllardır Bernabeu’nun en dokunulmaz isimlerinden biri olarak görülen Uruguaylı orta saha için kulüp içinde ciddi değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.

Valverde, 2029’a kadar geçerli sözleşmesi ve Madrid’deki yüksek memnuniyetiyle kulübün gelecekte de merkezde tutmak istediği oyuncular arasında yer alıyor. Real Madrid, yıldız futbolcunun yalnızca performansını değil, aynı zamanda örnek profesyonelliğini, disiplinini ve soyunma odasındaki olumlu etkisini de büyük değer olarak görüyor.

Liverpool'un arzusu sürüyor

Ancak Liverpool’un sunduğu dev teklif, yönetim açısından yeni bir düşünce sürecini tetikledi. 150 milyon euro, Real Madrid’in kadroyu yeniden şekillendirme planları kapsamında birkaç kritik mevkiyi güçlendirmek için kullanılabilecek kadar önemli bir rakam olarak değerlendiriliyor.

Liverpool ise bu transfer için agresif bir tutum sergiliyor. Premier League temsilcisi, Valverde’yi orta sahayı yeniden canlandıracak ideal profil olarak görüyor ve oyuncuya mevcut maaşının iki katını içeren, yüksek imza bonusuna sahip bir sözleşme hazırlıyor.

Tüm bunlara rağmen Real Madrid için Valverde’nin değeri sadece sportif değil; takım kimliği, karakteri ve sürekliliği açısından da çok büyük. Bu yüzden olası bir satış, kulübün sportif felsefesinde ciddi bir kayıp olarak değerlendiriliyor.