Liverpool'dan ayrılık sinyali veren Mohamed Salah'a 270 milyon euroluk dev teklifi yapan takım ortaya çıktı

Liverpool’un efsane ismi Mohamed Salah, Leeds United maçının ardından yaptığı sert açıklamalarla kulüpteki geleceğini daha da tartışmalı bir hale getirdi. 2017 yazında Roma’dan transfer olduğundan beri kulübün başarılarının merkezinde yer alan Mısırlı yıldız, son haftalarda teknik direktör Arne Slot tarafından yedek bırakılmasını ağır bir dille eleştirdi. Salah, Slot’un kendisini “patronun altına attığını” söyleyerek ilişkilerinin bir anda bozulduğunu ifade etti.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 34 gol ve 23 asist üreten ve performansının ardından yeni bir sözleşme imzalayan Salah, bu yıl beklenen seviyenin altında kaldı. Form düşüklüğü nedeniyle son üç maçta yedek başlayan oyuncu, bu kararın ardından hem teknik ekiple hem de kulüple olan bağlarının zayıfladığını dile getirdi.

Salah’ın açıklamaları, Suudi Arabistan’dan gelen astronomik tekliflerle birleşince ayrılık ihtimalini ciddi şekilde artırdı. Özellikle Al-Ittihad, 18 ay önce reddedilen 150 milyon sterlinlik teklifin ardından yeniden harekete geçmiş durumda. Mısırlı yıldıza sunulan yeni önerinin, üç yıl boyunca sezon başına yaklaşık 90 milyon euro olduğu ve toplamda 270 milyon euro değerinde olduğu iddia ediliyor. Bu rakam, Salah’ı dünyanın en yüksek maaşlı futbolcuları arasına sokacak nitelikte.

Teklifin, Cristiano Ronaldo’nun Suudi Arabistan’a transferinde olduğu gibi sponsorluk ve imaj gelirleri açısından da ek avantajlar içerdiği belirtiliyor. Bu nedenle Salah’ın, kariyerinin bu aşamasında ekonomik açıdan karşı konulması güç bir fırsatla karşı karşıya olduğu yorumları yapılıyor.

Liverpool'un en büyük efsanelerinden biri

Liverpool cephesi ise durumla ilgili açık fikirli görünse de, Salah’ın ayrılığı takımın son yıllardaki en büyük kayıplarından biri olabilir. Kulüpte 420 maçta 250 gol atan 33 yaşındaki yıldız, Anfield’daki modern başarının simge isimlerinden biri olarak görülüyor.

Salah, yaklaşan Brighton maçının Anfield’daki son karşılaşmalarından biri olabileceğini ima ederek taraftarlara adeta bir veda mesajı gönderdi. Afrika Uluslar Kupası için 15 Aralık’ta takımdan ayrılacak olan yıldız oyuncu, geleceğiyle ilgili belirsizliği şu sözlerle dile getirdi:

“Birileri kulüpte benim olmamı istemiyor gibi hissediyorum. Sanki tüm suç benim üzerime yıkılmak isteniyor. Brighton maçına ailemi de davet ettim, çünkü bu belki de burada son kez sahaya çıkışım olabilir.”

Suudi Arabistan’dan Al-Ittihad’ın yanı sıra Al-Hilal’in de ocak ayında bir teklif yapmaya hazırlandığı bildiriliyor. Liverpool’un ise bu dev teklifleri değerlendirerek yıldız oyuncunun geleceğini şekillendirmesi bekleniyor.