Liverpool'daki Salah bilmecesi devam ediyor

Liverpool’da son iki ayda yaşanan değişim, Mohamed Salah’ın geleceğine dair dengeleri tamamen değiştirdi. Aralık ayında yaşanan kriz ve yaptığı tartışmalı açıklamalar sonrası takımdan ayrılacağı düşünülen Mısırlı yıldız, yeniden form tutarak Anfield’daki konumunu güçlendirdi.

Brighton karşısında Aralık ayında tribünlere el sallarken vedaya hazırlanan bir oyuncu görüntüsü veren Salah, FA Cup maçında aynı tribüne gol sevinciyle dönerek adeta yeni bir sayfa açtı. Afrika Uluslar Kupası dönüşünden bu yana yedi maçta iki gol ve dört asistlik katkı sağlayan 33 yaşındaki futbolcu, yeniden takımın hücum lideri konumuna yükseldi.

Krizden dönüş

Salah’ın Aralık ayındaki “Otobüsün altına atıldım” ifadeleri, o dönemde kulüp içindeki gerilimin zirveye çıktığını göstermişti. Özellikle üst üste üç maç yedek bırakılması sonrası yaptığı açıklamalar, Anfield kariyerinin sonuna geldiği yönünde yorumlanmıştı.

Ancak Afrika Uluslar Kupası’ndaki bir aylık süreç hem oyuncuya hem de takıma nefes aldırdı. Salah’ın yokluğunda hücum üretkenliği düşen Liverpool, onun dönüşüyle birlikte yeniden gol yollarında etkili olmaya başladı. Mısırlı yıldızın sahadaki varlığı, hücum hattındaki diğer isimlere de alan açtı.

Suudi Arabistan ihtimali masada

Salah’ın sözleşmesinde son 12 aya girilmesi, yaz aylarında yeniden transfer söylentilerini beraberinde getirecek. 2023 yazında Suudi Arabistan’dan gelen 150 milyon euroluk teklif Liverpool tarafından reddedilmişti. Ancak bu yaz benzer bir teklifin yeniden masaya gelmesi bekleniyor.

Suudi Pro Ligi’nin yeni bir vitrin yıldızı arayışında olduğu belirtilirken, Salah’ın da kariyerinin bu aşamasında ekonomik açıdan cazip bir opsiyona sıcak bakabileceği yorumları yapılıyor.

Slot döneminde yeniden doğuş

Teknik direktör Arne Slot yönetiminde Salah’ın daha özgür bir rol üstlendiği ve mental olarak daha rahat göründüğü belirtiliyor. Geçtiğimiz sezonu 34 golle tamamlayan yıldız oyuncu, sözleşmesinin son yılında da benzer bir performans sergileyebileceğini gösterdi.

Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve Premier Lig hedefleri doğrultusunda sezonun kalan bölümünde Salah’ın belirleyici rol oynaması bekleniyor.

Yaz aylarında ayrılık ihtimali güçlü olsa da, Salah’ın mevcut formu Liverpool’un elini güçlendiriyor. Anfield’daki “rehabilitasyon süreci” devam ederken, kesin kararın sezon sonunda verilmesi bekleniyor.