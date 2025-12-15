Liverpool'da Slot'un koltuğu için en güçlü aday netleşti

Liverpool'un son haftalarda aldığı sonuçlarla Arne Slot üzerindeki baskı bir nebze olsun azalmış durumda. Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi’nde San Siro’da Inter Milan’ı mağlup ederken, Premier Lig’de de Brighton & Hove Albion karşısında kritik bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçlarla birlikte takım, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta yenilgi yüzü görmedi.

Mohamed Salah’ın geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmalı olayın ardından yeniden takıma dönmesi de Hollandalı teknik adamın konumunu şimdilik güçlendiren bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Ancak kulüp çevrelerinde, Noel ve yılbaşı dönemine girilirken yaşanabilecek olası bir puan kaybı serisinin, Slot’un geleceğini yeniden tartışmaya açabileceği konuşuluyor.

Caught Offside’ın haberine göre, Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Arne Slot’un görevden alınması halinde teknik direktörlük koltuğuna oturmaya “çok istekli”. Gerrard, yılın başında Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Ettifaq ile yollarını ayırmış, bu süreçte eski kulübü Rangers’tan gelen teklifi de geri çevirmişti.

Geçici çözüm olarak görülüyor

Kulüp içinden sızan değerlendirmelere göre Gerrard, Slot’un ayrılması durumunda Liverpool için ideal bir geçici çözüm olabilir. Kulüp tarihindeki yeri, taraftarla olan güçlü bağı ve Premier Lig’de Aston Villa ile yaşadığı kısa süreli teknik direktörlük deneyimi, istikrar sağlama konusunda önemli artılar olarak görülüyor.

Liverpool yönetiminin, önümüzdeki aylarda teknik direktörlük için Andoni Iraola, Oliver Glasner ve Xabi Alonso gibi adaylarla temaslarını sürdüreceği ifade ediliyor. Bu süreçte Steven Gerrard’ın, geçiş döneminde takımı yöneterek kulübe zaman kazandırabilecek bir isim olduğu vurgulanıyor.