Liverpool'da Slot belirsizliği

Liverpool’da teknik direktör Arne Slot üzerindeki baskı yeniden artmaya başladı. Premier Lig’de Tottenham Hotspur karşısında son dakikalarda gelen beraberlik golü, Anfield’daki puan kaybının ardından tartışmaları alevlendirdi.

Liverpool karşılaşmayı uzun süre 1-0 önde götürmesine rağmen 89. dakikada Richarlison’un golüne engel olamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.

Slot, Liverpool’daki ilk sezonunda lig şampiyonluğu yaşayarak güçlü bir başlangıç yapmıştı. Ancak kulübün son dönemde yaklaşık yarım milyar euroya yaklaşan transfer harcamalarına rağmen yaşadığı performans düşüşü ciddi eleştirilere neden oluyor.

İngiltere’de bahis şirketleri de Slot’un geleceğiyle ilgili oranları güncelledi. Teknik direktörün görevden alınma ihtimali için verilen oranların kısa sürede 5/1’den 7/2’ye düştüğü ve son saatlerde yapılan bahislerin büyük bölümünün Slot’un görevini kaybedeceği yönünde olduğu belirtildi.

Favori aday Xabi Alonso

Liverpool’da teknik direktörlük için en güçlü adaylardan biri olarak Xabi Alonso gösteriliyor. İspanyol teknik adam kısa süre önce Real Madrid’deki görevinden ayrılmıştı.

Alonso daha önce Bayer Leverkusen ile Bundesliga şampiyonluğu kazanmış ve kulüp tarihinin ilk lig zaferini namağlup şekilde elde etmişti. Ayrıca DFB-Pokal’i kazanmış ve Avrupa Ligi finaline kadar yükselmişti.

Öte yandan Alonso’nun menajeri, Liverpool ile anlaşma sağlandığı yönündeki iddiaları reddetti.

Liverpool teknik direktörlüğü için adı geçen diğer isimler arasında Luis Enrique de bulunuyor. Şu anda Paris Saint-Germain’i çalıştıran İspanyol teknik adamın dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olduğu değerlendiriliyor.

Bir diğer aday ise Andoni Iraola. AFC Bournemouth ile başarılı bir sezon geçiren Iraola’nın Premier Lig’de dikkat çeken teknik adamlardan biri olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Julian Nagelsmann ve Simone Inzaghi de kulübün radarındaki isimler arasında yer alıyor.

Genç aday Farioli

Listede dikkat çeken bir diğer isim ise Francesco Farioli. 36 yaşındaki teknik adam şu anda FC Porto’yu çalıştırıyor ve takımını ligde zirveye taşımayı başardı.

Ancak genç teknik direktörün henüz kariyerinin başında olması nedeniyle Liverpool gibi büyük bir kulüp için erken bir tercih olabileceği yorumları yapılıyor.

Liverpool yönetiminin Slot’un geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği ise sezonun kalan bölümündeki sonuçlara bağlı olacak.