Liverpool'da kadro dışı kalan Salah'tan takım arkadaşlarına mesaj

Liverpool’da Mohamed Salah krizi büyürken, yıldız oyuncunun Inter Milan maçının kadrosuna alınmamasının ardından takım arkadaşlarına gönderdiği mesaj ilk kez ortaya çıktı. Deneyimli sol bek Andy Robertson, Şampiyonlar Ligi’nde Inter karşısında alınan galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, Salah ile konuştuklarını ve Mısırlı futbolcunun takımı destekleyen bir mesaj ilettiğini söyledi.

Salah, Leeds United ile oynanan ve 3-3 sona eren maçın ardından üst üste üçüncü kez yedek bırakılmasına tepki göstermiş, teknik direktör Arne Slot’a yönelik memnuniyetsizliğini açıkça dile getirmişti. Bu açıklamaların ardından Liverpool yönetimi ve teknik ekip, yıldız oyuncuyu Inter deplasmanı kadrosuna dahil etmeme kararı aldı. 33 yaşındaki oyuncunun Anfield’daki geleceği belirsizliğini korurken, hafta sonu Brighton karşılaşmasında kadroya dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.

Galibiyetin ardından CBS’e konuşan Robertson, Salah ile yaptığı görüşmenin detaylarını şu sözlerle anlattı: “Evet, onunla konuştum. Pazartesi günü antrenmandaydı ama takımla seyahate çıkmama kararı alındı. Dışarıda çok fazla şey konuşuldu, içeride de elbette konuşuluyor. Bu durumun artık Mo ile kulüp arasında çözülmesi gerekiyor.”

Aileden biri

Robertson, Salah ile olan bağlarını vurgulayarak ekledi:

“O benim için aile gibi. Sekiz buçuk yıldır birlikte oynuyoruz ve hayatımda kendi ailemden fazla zaman geçirdiğim kişi muhtemelen Mo’dur. Onunla oynamaya devam etmek istiyorum. Hepimiz gibi o da bu sezon beklentilerin altında kaldığını biliyor. Geçen sezon inanılmaz bir seviyeye ulaşmıştı ve takımı defalarca sırtlamıştı. Bu sezon ise bazı zorluklar yaşadı. Üst üste yedek kalmak onun için elbette alışılmadık bir durum.”

Salah’ın Inter maçı öncesi takıma destek veren bir mesaj gönderdiğini söyleyen Robertson, “Dün hepimize iyi dileklerini iletti. Takımın yanında olduğunu gösterdi. Elbette kadroda olmak isterdi ama genç oyunculara ve takıma verdiği destek hiç azalmadı” ifadelerini kullandı.

Robertson, teknik direktör Arne Slot’un süreci yönetme şeklini de överek şu sözleri söyledi: “Bu hepimiz için benzersiz bir durum. Teknik direktör başından beri sadece futbola odaklanıyor. Inter maçı çok önemliydi ve Slot ile ekibi bizi buna çok iyi hazırladı. Gol yemeden kazanmak büyük bir artı.”

Liverpool’da Salah krizi büyümeye devam ederken, gözler hem kulübün atacağı adımlara hem de Salah’ın geleceğine çevrilmiş durumda. Kulüp içinde uzlaşının sağlanıp sağlanamayacağı ve yıldız futbolcunun tekrar ilk 11’e dönüp dönmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.